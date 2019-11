Toomas Sildam: Ratas on Ratase valitsuse peaminister

On vale öelda, et Ratas jätkab EKRE valitsuses. Nagu ei vasta tõele ka kalambuur, et Ratas jätkab Mart Järviku valitsuses.

Jüri Ratas on peaminister Jüri Ratase valitsuses.

Ja nüüd peab ta otsustama, kui kauaks praegust valitsust veel on.

See on tema otsus, lähiringi inimesed Keskerakonnast saavad vaid nõu anda. Nii, nagu ta otsustas kevadel, pärast parlamendivalimiste kaotust Reformierakonnale, et teeb valitsuse EKRE ja Isamaaga, põhjendades seda sidususe suurendamisega ühiskonnas.

Nüüd on EKRE pigistanud Ratase otsustamisruumi kitsaks.

Rahvuskonservatiivide aseesimees Martin Helme ütles esmaspäeval koalitsiooninõukogu koosoleku järel, et kui valitsuspartnerid survestavad mitmete segaste lugudega löögi alla sattunud Mart Järvikut maaeluministri kohalt lahkuma, siis "seda valitsust enam pole". EKRE ei taha Marti Kuusiku ja Kert Kingo järel vahetada enda kolmandat ministrit.

Mõned tunnid hiljem avaldaski Ratas minister Järvikule sama hästi kui umbusaldust, öeldes pärast õhtust kohtumist, et "need kahtlused, mis on esitatud tema osas, need küll minus tunnetust kuidagi ümber ei lükanud ega asjasse selgust ei andnud".

Ka Järvik omakorda umbusaldas Ratast, kui kirjutas Facebookis, et peaministri kõik küsimused talle esmaspäevaõhtusel kohtumisel "olid selgelt äratuntavad – need olid koostatud [maaeluministeeriumi] kantsler Illar Lemetti poolt". (Mõned tunnid varem tegi Järvik valitsusele ettepaneku Lemetti kantsleriametist vallandada teha, Keskerakonna ja Isamaa ministrid pole sellega nõus.)

See on ministri poolt avalik solvang valitsusjuhi pihta.

Ratas ja Järvik enam ühte valitsusse ei mahu. See väide tundub tõenäolisem kui peaministri pehme leppimine teda mõnitanud ministriga.

Et praegune valitsus kestma jääks, peab Järvik ise lahkuma. Täna-homme üritab Ratas seda saavutada ja veenda EKRE-t, et siis jääb nende koalitsioon Keskerakonna ja Isamaaga kokku. Ratas ütleks seepeale, et EKRE minister tegi riigimeheliku otsuse ning EKRE räägiks, kuidas opositsiooni ja peavoolumeedia infooperatsiooni valede alla surutud tubli minister pidi sunnitud lahkuma selleks, et Reformierakond võimule ei saaks.

Omavahelist usaldust ja usku selles valitsuses enam küll poleks ning võimupoliitikute perepildil tuleb kohalolijate suud naeratavaks muuta arvutis. On nagu on, koalitsioon jätkab järgmise aasta eelarve menetlust riigikogus ja Isamaa surub läbi pensioni teise samba vabatahtlikuks keeramise.

Kui Järvik ise ei lahku, mis siis? Praeguse opositsiooni mitmed poliitikud arvavad, et siis ei juhtu midagi. Võib-olla on see lihtsustav arvamus, mis lähtub liigselt sellest, nagu poliitikas polevat midagi isiklikku.

Ent kui peaminister Ratas viibki presidendile maaeluministri tagandamise palve? Kas EKRE neelab selle alla? Keeruline uskuda. Kui ei neela, tähendab see EKRE lahkumist koalitsioonist. Ja seda valitsust enam pole.

Otsuse, mis saab praegusest valitsusest, teeb lõpuks Ratas ise. Tema on peaminister. Tema otsustab, kui palju on seda valitsust veel alles jäänud, ning tema hindab, kui palju on sildu, mis koalitsioonipartnereid ühendavad, ja kui palju lõhesid, millest üle enam ei ulatu.

See, mis pärast tuleb, on juba teine lugu, kus Reformierakond, Keskerakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid räägivad kõik kõigiga läbi, et uue koalitsioonini jõuda. Kuigi, Reformi esinumbri Kaja Kallase ja Jüri Ratase isiklik antipaatia võib siin tugevat mõju avaldada ja motiveerib Ratast praegusest valitsusest kinni hoidma.

Aga praegu... Härra peaminister, otsus on Teie.