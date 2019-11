USA-st saabunud peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval Tallinna lennujaamas, et tema äraolekul on "mitteusalduse situatsioon" liikunud pigem halvemuse kui paremuse poole.

"Ma ütlesin eelmisel nädalal (riigikogu) infotunnis, et maaeluminister peab andma selgeid vastuseid, et tulla mitteusalduse situatsioonist välja. Kahjuks täna on see asi liikunud pigem halvemuse kui paremuse suunas," ütles Ratas ning lisas, et ta töötab ja pingutab selle nimel, et taastada töörahu koalitsioonis.

Ratas andis lühiintervjuu vahetult enne koalitsiooninõukogu kogunemist. Küsimusele, kas maaeluminister Mart Järviku tagandamine on nõukogus samuti kõne alla, vastas peaminister, et ta kohtub täna Järvikuga.

Järvik on omakorda öelnud, et maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ei sobi avalikku teenistusse, vihjates, et võib taotleda kantsleri ametist vabastamist. Lõpliku otsuse tagandamise kohta peab tegema vabariigi valitsus.

Küsimusele, kas kõne alla tuleb ka Lemetti tagandamine, vastas Ratas, et sellist punkti käeoleva nädala valitsuse istungil kavas ei ole.