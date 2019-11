Opositsiooniliider Kallas ütles teisipäeval "Aktuaalses kaameras" praegust valitsuskriisi ja võimaliku uue võimuliidu tekkimise perspektiivi kommenteerides, et ta pole peaminister Ratasega suhelnud ega kavatse Ratase juhitud valitsusse minna.

"Ma ei ole valmis minema valitsusse, kui Jüri Ratas on peaminister. Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides," ütles Kallas.

Sotsiaalminister Kiik kommenteeris seepeale sotsiaalmeedias: "Lugesin ERR-i portaali ja eeldasin algselt, et Kaja Kallase öeldut on liiga lennukalt tõlgendatud. AK intervjuu paraku ei jäta kahtlust, et Reformierakonna juht on esitanud Jüri Ratasele absurdse süüdistuse Eesti maha müümise osas, mille eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada."

Kersti Sarapuu sõnul näitas Kallas peaminister Ratast riigireetmise valmiduses süüdistades oma tõelist palet.

"Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida," ütles Sarapuu.

"Kaja Kallas peab ränga solvangu eest avalikult vabandama. Vastasel juhul ei ole tal sobilik jätkata tööd riigikogus."

Ka Ratas ise kommenteeris sotsiaalmeedias Kallase sõnavõttu. "Olen Eesti Vabariigi peaministrina Eesti heaks töötanud ligi kolm aastat kahe erineva valitsuse juhina. Täna süüdistab opositsiooniliider Kaja Kallas mind sisuliselt riigireetmise valmiduses. See on tõeliselt ränk isiklik rünnak, mis vajab selgeid tõendeid või avalikku vabandust," kirjutas Ratas.

Kallas: võtan sõnad tagasi, kui Järvik lahkub

Kaja Kallas teatas kolmapäeval oma blogis, et ta ei ole süüdistanud Ratast riigireetmises. "See on Jüri Ratase enda poolt lisatud dramaatika, et juhtida tähelepanu eemale maaeluministri skandaalilt ja siseministri rünnakutelt prokuratuuri suunal. Küll aga on ta oma tegudega näidanud, et peaministritool on talle tähtsam kui ükski põhimõte, väärtus või valijatele antud lubadus," kirjutas Kallas.

Näideteks Ratase äraandlikkusest peaministrikoha nimel tõi Kallas selle, et kui enne valimisi lubas Ratas kaitsta pensionisüsteemi lõhkumise eest, siis pärast valimisi läheb ta lõhkumisega kenasti kaasa. "Kui enne toetas Jüri Ratas apteegireformi, siis peale valimisi läheb ta seda muutma, kuna see on oluline parteisponsoritele. Ikka kõike selleks, et edasi olla peaminister."

Samuti osutas Kallas, et Ratas on sõnades öelnud, et vähemuste ründamine, inimgruppide solvamine ja valetamine on lubamatud. "Aga kui seda kõike teevad tema ministrid, siis ta laseb sellel kõigel juhtuda, sest ainult nii saab ta edasi olla peaminister. Meenutuseks, EKRE ministrid on ka ametis olles rünnanud naistearste, naisi, teadlasi, õpetajaid, vähemusi jne. Kui solvatakse Eesti rahvale olulist laulvat revolutsiooni, siis ei võta Jüri Ratas midagi ette, sest ründajaks on inimene, kes on garandiks Jüri Ratase jätkamisele peaministrina."

Veel meenutab Kallas Elmar Vaheri ametist kangutamise katset, õigusinstitutsioonide sõltumatuse kahtluse alla seadmist jms.

"Kui ministrid järjepanu valetavad ja need valed tulevad päevavalgele, kui valetamisest on saanud valitsuse liikmete argipäev, siis vabastab Jüri Ratas ministri ametist ainult siis, kui see EKRE juhtidele sobib, sest nemad tagavad sellele, et Ratas saab jätkata peaministrina."

Praeguse skandaali valguses märkis Kallas, et Ratas küll mõistab, et asi on halb, aga kuna EKRE juhid esitasid ultimaatumi, et Järviku vabastamine toob kaasa ka Ratasele peaministritooli kaotuse, hakanud Ratas kiiresti otsima võimalusi, "kuidas võita aega (tehti uurimiskomisjon) ja leida midagi, mille kohta ta saab öelda, et minister on puhas". "Sest ainult nii ta saab olla veel paar päeva/ paar nädalat/paar kuud peaminister. Nii saab ta vastata täna infotunnis kõikidele viimast skandaali puudutavatele küsimustele, et komisjon uurib."

Kallas kinnitas, et kui Ratas suudab kolmapäeva jooksul tõestada, et ta ei ole EKRE ultimaatumi pantvang, siis on ta nõus teda tunnustama ja oma sõnad tagasi võtma. "Selleks ei pea ta esialgu tegema midagi muud, kui ametist kõrvaldama valetanud ja korruptiivsesse skandaali sattunud maaeluministri. See on samm, mis näitaks, et Jüri Ratas seisab Eesti huvide eest, tal on mingid põhimõtted ja väärtused, mida peab olulisemaks kui peaministritool."