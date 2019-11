Opositsiooniliider Kallas ütles teisipäeval "Aktuaalses kaameras" praegust valitsuskriisi ja võimaliku uue võimuliidu tekkimise perspektiivi kommenteerides, et ta pole peaminister Ratasega suhelnud ega kavatse Ratase juhitud valitsusse minna.

"Ma ei ole valmis minema valitsusse, kui Jüri Ratas on peaminister. Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides," ütles Kallas.

Sotsiaalminister Kiik kommenteeris seepeale sotsiaalmeedias: "Lugesin ERR-i portaali ja eeldasin algselt, et Kaja Kallase öeldut on liiga lennukalt tõlgendatud. AK intervjuu paraku ei jäta kahtlust, et Reformierakonna juht on esitanud Jüri Ratasele absurdse süüdistuse Eesti maha müümise osas, mille eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada."

Kersti Sarapuu sõnul näitas Kallas peaminister Ratast riigireetmise valmiduses süüdistades oma tõelist palet.

"Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida," ütles Sarapuu.

"Kaja Kallas peab ränga solvangu eest avalikult vabandama. Vastasel juhul ei ole tal sobilik jätkata tööd riigikogus."

Ka Ratas ise kommenteeris sotsiaalmeedias Kallase sõnavõttu. "Olen Eesti Vabariigi peaministrina Eesti heaks töötanud ligi kolm aastat kahe erineva valitsuse juhina. Täna süüdistab opositsiooniliider Kaja Kallas mind sisuliselt riigireetmise valmiduses. See on tõeliselt ränk isiklik rünnak, mis vajab selgeid tõendeid või avalikku vabandust," kirjutas Ratas.