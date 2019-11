Mart Järvik: Ratas ei hoolinud tõendusmaterjalidest

"Ratas sai kõikidele küsimustele minu poolt väga konkreetsed vastused. Mul oli kaasas pakk dokumente konkreetsete fakti ja tõendusmaterjalidega. Jüri ütles, et temal pole neid vaja, kui pakkusin talle neid jutu kinnituseks. Nii oli. Kõik küsimused, mida ta küsis, olid selgelt äratuntavad - need olid koostatud kantsler Illar Lemetti poolt," märkis Järvik.

Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeva õhtul pärast kohtumist maaeluminister Mart Järvikuga ajakirjanikele, et vestlus temale mingeid kindlaid ja selgeid vastuseid ei andnud ja ta loodab Järviku teemat lähipäevadel edasi nii koalitsioonipartnerite kui ka Keskerakonna sees.

"Ma kohtusin temaga. Et need kahtlused, mis on esitatud tema osas, et need küll minus tunnetust kuidagi ümber ei lükanud ega asjasse selgust ei andnud," ütles peaminister ajakirjanikele.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ministri Järviku ametisse jäämist puudutavale küsimusele vastas Ratas, et "seda tuleb siis arutada lähipäevadel koalitsioonipartneritega ja erakonnas sees".

"Nagu ma ütlesin, et eks me arutame seda koalitsioonipartneritega. Kui ma tulin teie ette, siis ma ütlesin, et need küsimused, mis on praegu õhus tema osas, siis ega see kohtumine minu jaoks vastuseid või usaldust ei tõstnud praegu," lausus ta.

"Valitsus koosneb kolmest poolest. Kui üks läheb ära, on valitsus kukkunud. Peaministrina peab olema igaks hetkeks valmis. Aga ma pingutan selle nimel, et see koalitsioon jätkaks," rääkis Ratas, kommenteerides EKRE avaldust, mille kohaselt valitsus Järviku lahkumise korral laguneb.

Küsimusele, kas Ratas soovitas Järvikule tagasiastumist, vastas peaminister, et vestlus kestis pool tundi ja ta ei kavatse hakata sellest detailset ülevaadet tegema. "Aga seda ma ütlen, et ega see vestlus selliseid kindlaid ja selgeid vastuseid mulle ei andnud."

Kui peaministrilt küsiti, kas maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti tuleks Järviku soovil teenistusest vabastada, kinnitas ta, et sellel neljapäeval seda küsimust päevakorda kindlasti ei tule.