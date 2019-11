Helme ütles, et samas töötab valitsus normaalselt ja konflikti valitsuses pole. Helme kohtub veel esmaspäeval peaminister Jüri Ratasega, et arutada tekkinud olukorda.

EKRE esimees Mart Helme ja aseesimees Martin Helme kinnitasid juba reedel, et erakond seisab nõuniku tõttu skandaali sattunud maaeluminister Mart Järviku taga ning tema tagandamine ega tagasikutsumine ei tule kõne allagi.

Mart Helme tegi videopöördumise EKRE portaalis Uued Uudised, kus ütles, et tegu on opositsiooni, peavoolumeedia ja prokuratuuri ühise infooperatsiooniga Mart Järviku ja EKRE vastu.

"Me näeme täiesti selgelt koordineeritud infooperatsiooni ja rünnakut maaeluminister Mart Järviku vastu, mille põhjused on väga selged. Esiteks on põhjus selles, et Mart Järvik on alustanud väga tõsist tööd oma valdkonnas ja võtnud käsile toiduohutuse tagamise üle kogu välja," sõnas Helme.

Esmaspäeval alustas Järvikule umbusalduse avaldamiseks allkirjade kogumist Reformierakonna fraktsioon. Samuti andsid reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid siseminister Mart Helmele üle arupärimise, mis puudutab viimase sõnavõtte teema, et prokuratuur teeb poliitiliselt motiveeritud otsuseid.

Helmelt soovitakse teada, millistele faktidele tuginedes väitis siseminister, et prokuratuur tegutseb poliitilistel motiividel, kes on need jõud, kes prokuratuuri poliitiliselt suunavad ja kas Helme siseministrina on justiitsministrile esitanud faktilised tõestused, et prokuratuur on poliitiliselt kallutatud.

Samuti uuritakse, millisel analüüsil need väited põhinevad, kes analüüsi koostas ja kas poliitiline mõjutamine toimub ka uurimisasutuste tasandil.

Viimaks küsivad arupärijad, mida kavatseb siseminister ette võtta, et uurimisasutustes oleks tagatud poliitiline sõltumatus.