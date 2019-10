Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tutvustas teisipäevasel istungil liikluskomisjonile kolme alternatiivi, kuidas reguleerida seaduses elektritõukerattaid. Arutelud jätkuvad, kuid tõenäoliselt jääb elektritõukerataste peamiseks liikumisruumiks jalakäijate keskkond koos võimalusega erandjuhtudel, näiteks jalakäijale mõeldud tee puudumisel, liigelda ka sõiduteel.

Sõiduteel iseseisvalt liiklemisele kohalduks sarnaselt jalgratturitega vanusepiirang kümneaastastele kohustusega omada jalgratta juhtimisõigust. Samuti peaks alla 16-aastane sõitja kandma jalgrattakiivrit.

Seni kehtinud nõue, et jalakäijatest tuleb ohutult ja nendega samal kiirusel mööduda, kehtib ka edaspidi.

Majandusminister Taavi Aas ütles ERR-ile pärast komisjoni kohtumist, et otsuseid veel ei tehtud.

"See töö alles käib, lõplikke otsuseid siin ei ole. Aga ilmselt ikkagi põhimõtted jäävad selliseks, et on jalakäija liikumiskiirused. Kindlasti ei saa nad (elektritõukerattad – toim.) liikuda kiiremini kui 25 km/h. Erandolukordades, kui sõiduteel, siis kehtivad kõik need reeglid, mis ka jalgratastele," rääkis Aas.