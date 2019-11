Erakondade esindajad loodavad, et Peterkopi komisjon selgitab välja tõe

Saates väitlesid Urmas Reinsalu (Isamaa), Jaak Aab (Keskerakond), Siim Pohlak (EKRE), Jevgeni Ossinovski (SDE) ja Urmas Kruuse (Reformierakond).

Siim Pohlak ei soovinud spekuleerida, millised tagajärjed võivad komisjoni uurimise tulemustel olla.

Reinsalu ütles, et komisjon tegeleb tõe väljaselgitamisega. "Ma arvan, et see oli väga küps juhtimiskäik peaministri poolt, selline komisjon ellu kutsuda," ütles Reinsalu.

Jaak Aabi sõnul saab edasised otsused teha komisjoni uurimise tulemuste pealt. Aabi sõnul aitab komisjon emotsioonid maha võtta.

Jevgeni Ossinovski sõnul on komisjoni ellukutsumise tegelik põhjus selles, et Mart Järvik on ministriametisse sobimatu. "See on selge ka nii välisministrile ja ka peaministrile, aga kuna üks koalitsioonierakond ei ole nõus oma ministrit tagasi võtma, siis muud poliitiliselt aktsepteeritavat lahendust ei leitud," sõnas Ossinovski, kes hindas komisjoni ellu kutsumist heaks lahenduseks.

Urmas Kruuse võrdles komisjoni moodustamist omaaegse Kirikuraha skandaali uurimiseks Keskerakonna poolt kokku pandud tõekomisjoniga. Kruuse sõnul näitab komisjoni ellu kutsumine peaministri otsustamatust.

Reinsalu nimetas seda võrdlust kohatuks, sest antud komisjon koosneb oma ala proffessionaalidest.

Prokuratuuri tegevusest

Saates tõusis teemaks ka prokuratuuri töö. Siim Pohlaku sõnul ei ole prokuratuur kallutataud, aga küsitavusi leidub.

Jevgeni Ossinovski ja Urmas Kruuse sõnul tekitas neis kummastust Martin Helme väljaütlemine, et kuna kaks EKRE ministrit on juba tagasi astunud, siis kolmandat enam tagasi kutsuda ei saa. Põhjuseid Järviku tagasiastumiseks on opositsioonisaadikute sõnul küllaga.

Saatejuht Johannes Tralla küsis, kas meedia ning prokuratuur osalevad infooperatsioonis järgmise EKRE ministri tasalülitamiseks, nagu ütles EKRE esimees Mart Helme. Reinsalu sõnul on kõigil õigus prokuratuuri tegevust kritiseerida. Ta tunnistas siiski, et prokuratuur on sõltumatu.

Siim Pohlaku sõnul ei vasta tõele süüdistus, et EKRE ei ole Järviku puhul kuidagi reageerinud, sest leping Urmas Arumäega on lõpetatud.

Siim Pohlak tunnistas, et valitsuse sisekliimas on erimeelsusi, aga lisas, et valitsuse lagunemisest ta rääkida ei julgeks. Ta lisas, et parlamendis laabub koostöö Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonidega suurepäraselt.

Jaak Aab nimetas Mart Järviku vabandust peaministri ees asjakohaseks.

Ossinovski: Kallas peaks Ratase ees vabandama

Kaja Kallase väidet, et Jüri Ratas müüks esimesel võimalusel Eesti maha, pidas Urmas Kruuse põhjendatuks ja väärtustest tulenevaks.

"See, mida Kaja Kallas ütles, on ju ilmselge. Ja seda ta ei ole välja mõelnud, vaid seda tingib Jüri ratase isiksus," ütles Kruuse.

"Ma ei ole valmis minema valitsusse, kui Jüri Ratas on peaminister. Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides," ütles Kallas teisipäeval "Aktuaalses kaameras".

"Müüks Eesti maha esimesel võimalusel tähendab seda, et ta on valmis oma aated vahetama selle nimel, et olla koalitsioonis, olla peaminister ja mitte öelda, et "mulle aitab, ma olen ühiskonna lõhestanud ja ma astun tagasi," selgitas Kruuse.

Kruuse ütles veel, et alates sellest päevast, kui Jüri Ratas astus peaministri ametisse, algas Eestis valitsuskriis.

Jevgeni Ossinovski sõnul peaks aga Kaja Kallas Ratase ees vabandama ja see ei olnud mõistlik lause. "See on ilmselge. Minu meelest oli tegemist inimlikult inetu ütlemisega ja ka poliitiliselt väga rumala käiguga. See juhib fookuse ära sellelt, mis on päriselt oluline," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnul oleks Kallas pidanud teisipäeva õhtul Ratase ees ära vabandama, et kolmapäreval oleks saanud fokusseeritult Mart Järviku sobimatusest rääkida.

Reinsalu sõnul ei ole poliitikule suuremat solvangut olemas, kui see, mida Kaja Kallas ütles. Siim Pohlaku sõnul oli tegemist ühiskonda lõhestava sõnavõtuga.

Saatejuht Andres Kuusk küsis Urmas Kruuselt, kas Kaja Kallasel oleks siiski mõistlik peaministri ees vabandada. Kruuse vastas järgmiselt: "selle vabanduse, kui see osutub vajalikuks, mõtleb igaüks enda peas välja ja ükski inimene ei saa anda mingit soovitust, sest see oleks hästi silmakirjalik," ütles Kruuse.

Johannes Tralla küsis Jaak Aabilt ka seda, kas valitsus toetab maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti ametist vabastamist.

"Mina arvan, et selles situatsioonis käime läbi kõigepealt selle protsessi, mis on hindamiseks mõeldud ja kui siis tuleb kantsleri küsimus, siis tuleb valitsusel ka seda hinnata," vastas Aab.

Aab ütles, et seaduse järgi saab minister kantlsleri ametist vabastamise küsimuse valitsusse tuua kuue kuu möödudes, seejärel peab otsuse langetama valitsus.

Koalitsiooni tervisest veel rääkides ütles Siim Pohlak, et EKRE teeb omaltpoolt kõik, et usalduskriis laheneks sõbralikult.