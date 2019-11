Reps: tagasiastumine on iga ministri jaoks keeruline

Repsi sõnul on riigikantsleri juhitud komisjoni ja valmivat raportit väga vaja, et maaeluministeeriumis toimuv rahulikult läbi arutada.

"EKRE on tunnetanud seda piiri, et neid on väga jõuliselt fakti ette pandud. Koalitsioonipartnerid on öelnud, et neile üks või teine käitumismudel ei sobi. Nüüd ongi EKRE-le vaja anda rahulik fakti(line) alus, mida erakonna esimehed saavad oma otsustel aluseks võtta," ütles Reps.

Saatejuht Andres Kuusk tõi näiteks, et Eestis on ministrid tagasi astunud ka palju väiksemate asjade pärast, kui need, mida Järvikule süüks pannakse.

"Jah, aga on ka teistsuguseid näiteid, kus nõutakse tagasiastumist, aga ministrid leiavad, et on hoopis teine tee. Tagasiastumine igale poliitikule on väga keeruline. Loomulikult, veel keerulisem on umbusaldus riigikogus," vastas Reps.

Repsi sõnul teeb praegu keeruliseks olukorra EKRE ärritus, et neil nõutakse lühikese aja jooksul juba kolmanda ministri taandamist.

"EKRE tunnetab, et kolmas minister väga lühikese ajaga, see neile ei sobi ja neil on vaja aega, et oma inimeste ja erakonnaga rääkida ja koalitsioonipartnerid olid valmis seda andma," ütles Reps.

Koos Järvikuga on skandaali tõmmatud ka maaeluministriga konflikti sattunud maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, kelle vallandamist Järvik soovib. Lemetti tegevust on tauninud ka Reps.

Reps sõnul on ministeeriumites poliitikate kujundamisel alati vaidlusi ja ka maailmavaatelt on inimesed erinevad, kuid need vaidlused peaksid jääma maja sisse. "Aga kirjavahetuse edasisaatmine – seal on piir ületatud," märkis ta.

"Ma siiralt loodan, et see on nii äärmuslik üksikjuhtum, et selliseid juhtumeid ei pea me avalikult arutama, kus kantsler peab läbi meedia selgitama oma suhtumist ministrisse. Reaalselt on kantslerite vahetamised väga üksikud juhtumid ja tavaliselt väga värvikad," rääkis Reps.

Küsimusele, kas tema hinnangul sobib Järvik maaeluministri ametisse, vastas Reps, et ta ootab ära komisjoni raporti tulemused. "Me (koalitsioon - toim.) oleme põhimõtteliselt võtnud seisukoha, et meil on selle nädala lõpuni aega neid teemasid arutada," ütles ta.

Lemetti kohta märkis Reps, et kuivõrd minister on soovinud kantsleri väljavahetamist, siis on valitsuskabinetil väga vähe manööverdamisruumi, et seda mitte teha. Valitsuse istungi päevakorda pole Lemetti vallandamise küsimust veel võetud seetõttu, et küsimuse all on ka ministri enda roll, selgitas Reps.

Repsi sõnul on elementaarne, et kantslerid ja asekantslerid võtavad poliitikute otsuste kohta sõna, ütlevad välja oma arvamuse ja esitavad faktid, kuid ka seal peab olema mingi piir. "Lõppotsus jääb poliitikutele," märkis Reps.

Kaja Kallaselt oodatakse endiselt selgitust

Möödunud nädalal sattusid sõnasõtta Reformierakonna liider Kaja Kallas ja Jüri Ratas. Kallas märkis ERR-ile antud intervjuus, et Ratas müüks maha Eesti esimesel võimalusel, kui ta saaks peaministrina jätkata. Ratas nõudis seepeale vabandamist.

Repsi sõnul oli Ratase solvumine siiras. "Kui me võtame poliitmängud, siis on reegel, et ära mine teatud teemadel isiklikuks. Kõik, kes teavad Jüri Ratast, on ühel meelel, et tegemist on väga rahva teenimisele ja patriootsusele suunatud mehega," märkis ta.

Küsimusele, kas endiselt oodatakse Kallaselt vabandamist, vastas Reps, et "no kas nüüd vabandust, aga jah, kindlasti natuke rohkem selgitust kui ups, läks nii".

Viimasele küsimusele, millises koosseisus on valitsus järgmisel nädalal, vastas Reps, et praegune koalitsioon jätkab kindlasti.