Kaja Kallas on koalitsiooni püsimise garant, sest viis, kuidas ta kahe umbusaldusavaldusega opositsiooni eesotsas on toimetanud ja sõnad, mida ta on lausunud, üksnes tugevdavad koalitsiooni koospüsimist, leidsid Vikerraadio saate "Rahva teenrid" laupäevased saatekülalised.

Urmet Kook ütles, et viis, kuidas opositsioon Mart Järvikule umbusaldusavalduse esitas, oli ebaprofessionaalne.

"Nad jätsid kasutamata päris hea võimaluse lasta koalitsioonil sel teemal pikalt marineerida," leidis Kook.

Lisaks ei levinud info umbusaldusavalduse esitamisest. Enamik saadikuid sai sellest teada alles neljapäeva hommikul riigikogus oma tööpäeva alustades, mil see päevakorda pandi.

"See on opositsioonile sümptomaatiline," tõdes Kook, meenutades, et ka siis, kui EKRE politseijuht Elmar Vaherist vabaneda üritas, plaanisid sotsid umbusaldada siseministrit asendanud rahandusminister Martin Helmet, kes teema üles võttis, ent Reformierakond sõitis sotsidest üle ja otsustas hoopis peaminister Jüri Ratast umbusaldada.

"Mõlemad olid strateegiliselt ebaprofessionaalsed umbusaldusavaldused," leidis Kook, lisades, et seetõttu väljuski võimuliit mõlemast olukorrast tugevamini kui enne usaldushääletust.

Saatejuht Mirko Ojakivi meenutas, et enne EKRE-t, kes pelgab nüüd järjest juba kolmandast ministrist ilma jääda, mis paneb neid kramplikult käituma, oli analoogses olukorras ka Jüri Ratase eelmine valitsus, kus pikalt opotsitsioonis olnud Keskerakond samuti kolm ministrit loovutama pidi: Martin Repinski, Mihhail Korbi ja Jaak Aabi. Samas aga pole põhjust ministrivahetust peljata, sest nagu näitavad eelmise valitsuse ministrivahetused, on kõik endiselt poliitikasse jäänud, mistõttu ei pea seda vaatlema kellegi poliitilise karjääri lõpuna, nagu EKRE kardab.

"Poliitiline vastutus ei pea olema juriidiline vastutus. Eestis on endiselt erakondi, kelle jaoks poliitiline vastutus on madalama künnisega ja neid, kelle jaoks see on kõrgemal," nentis Ojakivi.

Kook tõi esile, et Helle-Monika Helme hinnangul peaksid Isamaa ja Keskerakond olema EKRE-le tänulikud, et tule all on ainult nende ministrid. Tema loogika järgi tähendab EKRE ministrite ründamine rünnakut kogu valitsusele, kuid koalitsioonipartnerite ministrid on tänu neile tule alt väljas.

Ojakivi leidis, et uurimiskomisjoni koostamise taga on ilmselt soov osta EKRE-le aega. Kõik ministrivahetused polegi alati kiirelt käinud, seega ei saa välistada, et Järvikust lõpuks ikkagi vabanetakse.

"Järviku tagandamine võib võtta rohkem kui Kristen Michali periood ehk mõned nädalad," viitas ta skandaalijärgselt pikimale ministrivahetuse perioodile varasemast.

"Komisjoni moodustamine on viis, kudais lükata otsustamine määramatusse tulevikku," ütles Kook, kes on veendunud, et kõrgete riigiametnikega mehitatud komisjon ei ole poliitiliselt mõjutatav. Küsimuseks jääb, kuidas reageerivad EKRE ja Ratas, kui komisjon leiabki Järvikul süüd.

Ojakivi rõõmustas, et ometi on leitud riigi pealt neli ametnikku, kes Järviku dokumendipaki läbi vaatab, pärast seda, kui selle vastu pole huvi tundnud ei peaminister ega ka "Esimese stuudio" staatejuht, kellele maaeluminister oma pabereid üritas pakkuda.

Aivar Hundimägi arvas, et peaministril on juba praeguseks enam-vähem selge, mis järeldustele uurimiskomisjon nädala jooksul jõuab.

Saatekülalisi üllatas Mailis Repsi Kuku raadios tehtud avaldus, et ametnikud peavad vaikima, kui märkavad, et riiki petta tahetakse ning laskma poliitikutel asja klaarida.

Mirko Ojakivi näeb võimalust, et Mart Järvik astub ise ametist tagasi, võtmata omaks süüd, kuid viidates valitsemisrahule, sest siis ei pea EKRE juhid, isa-poega Helmed ütlema, et nende minister sunniti lahkuma ja EKRE saab jätkata koalitsioonis. Ta ei välista, et võimuliidus saavutatakse kokkulepe, mille järgi lahkuvad nii minister kui ka kantsler.

Teiseks opositsiooni veaks kahe ebaõnnestunud umbusaldushääletuse kõrval nimetas saatejuht Kaja Kallase sõnu sellest, kuidas peaminister Jüri Ratas müüks Eesti esimesel võimalusel maha.

"See oli tänuväärne tsitaat, mille Ratas otsekohe vastu võttis ja sellega viidi fookus Järvikult kiiresti Kaja Kallasele," nentis Ojakivi. "Jüri Ratase valitsuse garant on Kaja Kallas."

Nimelt on Reformierakond küll kõige populaarsem erakond, kes võitis valimised, mistõttu pole head alust Kaja Kallast erakonna esimehe kohalt välja vahetama minna, kuid selliste väljaütlemiste peale on selge, et Keskerakond ja Reformierakond võimuliidu moodustamise laua taha koos ei mahu. Oma osa andis ka Kaja isa Siim Kallas, kes asus tütart kaitsma, et Jüri Ratase suu läbi on Kaja Kallast korduvalt hullude sõnadega kostitatud, kuid palve peale näiteid tuua ta vaikis.

Koogi hinnangul on Reformierakonda ootamas ees reitingu kukkumine, mis võib peatselt Keskerakonna omaga võrdsustuda. Erakond ei ole leidnud opositsioonis oma ideed või visiooni, mistõttu erakond on kibestunud, et nad võimult eemale jäid ja selle tuules lahkuvad paljud pikaajalised liikmed erasektorisse.

"Kui nad sellest üle ei saa, ongi väga raske kellegagi koostööd teha," hindas Kook.