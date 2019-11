Samost märkis, et kui valitsuse ümber olid pinged haripunktis esmaspäeval, siis pühapäeval võib märksa rahulikumas õhkkonnas järeldada, et praegune valitsus jätkab, kuid väga suure tõenäosusega uue maaeluministriga.

Sildam tõi välja, et kui maaeluminister Mart Järvik (EKRE) ise kinnitas neljapäeval riigikogu ees, et tema tagasi ei astu, siis samal ajal ei suutnud EKRE aseesimees Martin Helme ajakirjaniku küsimusele vastates sama kinnitada.

"Martin Helmel oleks olnud ideaalne võimalus vastata, et jah, loomulikult, aga selle asemel rääkis Helme, et ta ei sa midagi praegu öelda - "minu meelest täna ei saa küll ühte- ega teistpidi öelda, et nüüd me teame, mis seisus on Mart Järvik ise või kuidas lõppkokkuvõttes otsus tuleb"," tsiteeris Sildam.

Sildami hinnangul näitab see, et EKRE pigem otsib uut ministrikandidaati.

Samosti sõnul ei saanud Helme lihtsalt öelda, et Järvik on sobiv inimene ministriks.

"Martin Helmel ei ole peale neljapäevast umbusaldusavalduse esitamist võimalik öelda, et tegu on objektiivselt hea minisriga. Häda ongi selles, et tegu ei ole hea ministriga. Kui oleks tegu särava poliitikuga, kellel on laialdane toetus mingites valijasegmentides, oleks olukord teine, aga meil ei ole sellist olukorda," rääkis Samost.

"Ma arvan, et Järvik on sattunud valesse kohta ja ta ei saa täpselt aru, mis tema ümber toimub. Ta on ka teinud samme, mida mõni teine keskvalitsemisest rohkem aru saav inimene oleks vältinud," märkis Sildam ja tõi näiteks sellenädalase juhtumi ENSV-aegsete ministrite piltidega.

Samost soovitas neil, kes veel kahtlevad Järviku sobimatuses ministriametisse, mõelda Järviku selgitustele. "Põhjendus oli järjepidevus – mõelge nüüd korraks selle lause peale. Kui inimene, kes on ise rahvuskonservatiivse erakonna liige, ei suuda sellistes mustvalgetes küsimustes vahet teha, siis ma ei tea, kuidas me peaksime eeldama, et ministril on võimekus keerulisemates küsimustes otsuseid langetada," lausus ta.

Sildam täiendas, et ta ei suuda hästi ette kujutada, kui Stenbocki majas asuks seinal kõrvuti Johannes Lauristini ja Hjalmar Mäe pilt.