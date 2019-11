Video | Alaver pärast kohtuotsust ajakirjanikele: aitäh!

Küsimusele, kas ta soovib kommenteerida, miks läks kokkuleppemenetlusele, vastas Alaver: "Aitäh."

Edasiste küsimuste peale jäi Alaveri suu lukku.

Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. Lisaks tuleb Alaveril menetluskuludena tasuda 810 eurot.

Alaver mõisteti süüdi selles, et ta kallutas sportlasi, täpsemalt murdmaasuusatajaid, dopinguainete kasutamisele. Kuivõrd kohus otsustas, et nende sportlaste nimesid ei avalikustata, sai prokurör Taavi Pern öelda vaid, et tegu oli kolme Eestis ja ühe välisriigi sportlasega.

Süüdistuses nimetati sportlaste kasvuhormooni kasutamisele kallutamist ning et Alaver tekitas sportlastes huvi ja soovi tarvitada dopinguaineid, täpsemalt veredopingut, selleks, et sportlikke tulemusi parandada.