Mati Alaveri kohtutoimik jääb avalikkusele suletuks

Harju maakohus ei anna ajakirjanikele võimalust tutvuda dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi mõistetud suusatreener Mati Alaveri kriminaalasja toimikuga, põhjendusega, et seal on tunnistajate delikaatseid terviseandmed ja Austrias on uurimine pooleli.

"Kohus otsis pikalt võimalusi, et tutvustada ajakirjanikele Alaveri kriminaalasja toimikut, mille kohtulik menetlus oli kinnine. Kuid sellist võimalust seadusega vastuollu minemata siiski ei leitud," vastas kohus kolmapäeval ERR-i taotlusele.

Maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles, et kaitsja esitas taotluse avaldada kohtulahendi avalikustamisel ja selle jõustumisel ainult kohtuotsuse sissejuhatuse ja resolutiivosa. Kohtus kaitses Alaveri advokaat Aivar Pilv.

Kohus, olles toimikuga tutvunud, pidas taotlust põhjendatuks ja otsustas taotluse rahuldada, sest Siplase sõnul kohustab kriminaalmenetluse seadus kohutul mitte avaldama kohtulahendi põhiosa, kui see sisaldab delikaatseid isikuandmeid või isikuandmeid, mille suhtes kehtib seadusega ettenähtud muu juurdepääsupiirang.

"Siinkohal peab kohus silmas eelkõige tunnistajate (mitte niivõrd süüdistatava) detailselt välja toodud delikaatseid terviseandmeid. Kõik kõnealused isikud on selgelt avaldanud tahet piirata nende isikuandmete ja nendega seotud asjaolude avalikustamist seonduvalt antud kriminaalasjas tehtud lahendiga. Kohtu hinnangul võimaldab toimikus sisalduv info isiku tuvastamist ka vaatamata sellele, et nimed ja muud isikuandmed on kustutatud või asendatud initsiaalide või tähemärgiga," põhjendas Harju maakohus oma otsust.

Lisaks eeltoodule on Siplase sõnul oluline arvestada ka asjaoluga, et selle kriminaalasja puhul on tegemist kriminaalmenetlusega, mis omab otsest puutumust Austrias toimuva kriminaalmenetluse ja selle raames kogutud tõenditega.

"Eestis kõnesolevas asjas toimunud kriminaalmenetluse raames kogutud tõendid on olulisemas tõenduslikus osas kogutud just Austrias läbiviidavas kriminaalmenetluses. See menetlus on alles kohtueelse menetluse staadiumis ning tuvastatud faktilised asjaolud ja nendega seotud tõendid, mis on rahvusvahelise õigusabi palve korras edastatud ka Eesti õiguskaitseorganitele, on senini avalikustamata ja neid pole uuritud kohtumenetluses," selgitas maakohus.

Kohtu väitel on ilmne, et nende asjaolude kajastamine avalikustatavas kohtulahendis loob olukorra, kus Austrias veel kohtueelses menetluses oleva kriminaalasja tõendeid hakatakse Eestis avalikult aktiivselt käsitlema meedias ning need jõuavad ka rahvusvahelisele tasandile.

"Sellise olukorra loomine kujutaks endast õigusemõistmise üldtunnustatud põhimõtete eiramist ja kohtumenetluse, aga samuti avaliku arvamuse mõjutamist, kohtule esitamata ja kontrollimata tõendite avalikustamist. Kohus saab väga hästi aru suurest avalikust huvist, mis antud kriminaalasja vastu on, kuid eelkõige on kohtul kohustus täitsa seadust," vahendas pressiesindaja kohtu seisukohta.

Harju maakohus mõistis novembri keskel kinniste uste taga Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi. Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. 65-aastane Alaver end ise süüdi ei tunnistanud. Kohtu otsust ta edasi ei kaevanud.