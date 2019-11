Lisaks tuleb Alaveril menetluskuludena tasuda 810 eurot. Kohtuotsuse saab vaidlustada 15 päeva jooksul.

Alaverile esitati süüdistus nelja tema treenitud sportlase dopingu tarvitamisele kallutamises. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul käsitleb süüdistus tema tegevust aastatel 2016 – 2019.

"Hindame kõrgelt piiriülest koostööd tõendite kogumisel ja vastastikust infovahetust Austria ja Saksamaa kolleegidega, mis andis kriminaalasja jaoks olulisi materjale ning võimaldas asja kohtusse saata," ütles juhtiv riigiprokurör. Eesti prokuratuurile teadaolevalt jätkub kriminaalmenetlus Austrias ja Saksamaal, kus on karistatav ka dopingu tarvitamine.

"Kuigi Eestis toimunud kohtueelne menetlus keskendus dopingu kallutamisele, loodame, et selle menetluse läbiviimine aitab kaasa ühiskonnas käivitunud debatile spordi aususe ning dopingu tarvitamisega kaasnevate võimalike ohtude kohta. Tippsportlased on eeskujuks kõigile spordiga tegelejatele, nii lastele, harrastajatele kui ka teistele tippsportlastele. Keelatud võtete kasutamine ei mõjuta seega mitte ainult konkreetseid sportlasi, vaid võib avaldada oluliselt laiemat mõju. Dopingutarvitajad riskivad enda elu ja tervisega, dopingu tarvitamisele kallutamine võib halvimal juhul põhjustada teise inimese tervise raske ja püsiva kahjustamise või isegi surma," lisas Pern.

"Selle juhtumi puhul oli oluline koguda ebaseadusliku tegevuse kohta võimalikult palju teavet. Eesmärk oli tuvastada seotud isikud, nii dopingu tarvitajad kui võimalikud dopingu tarvitamisele kallutanud inimesed ning nende roll. Toimingutega koguti piisaval määral tõendeid, et esitada suusatreenerile kahtlustus dopingu tarvitamisele kallutamises. Siiani on Eesti spordis pettusega seotud juhtumeid avastatud vähe, kuid see juhtum näitab, et soovist saada paremaid tulemusi ollakse valmis kasutama lubamatuid vahendeid. Need võtted on aga pikemas perspektiivis karjääri ja maine rikkujad. Loodame, et see uurimine annab laiema sõnumi nii sportlastele, treeneritele kui ka spordiorganisatsioonidele, et võistlussport peab olema aus," lisas keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler.

Tänavu märtsis pidas politsei riigiprokuratuuri alustatud dopingutarvitamise kriminaalasja raames Eesti suusakoondise kunagise treeneri Alaveri menetlustoiminguteks mõneks tunniks kinni.

Riigiprokuratuur alustas dopingu tarvitamisele kallutamise osas kriminaalmenetlust, selgitamaks välja, kas möödunud talvel Seefeldis toimunud suusaalade MM-i ajal avalikkuseni jõudnud info selle kohta, et kolme Eesti suusatajat kallutati dopingut tarvitama, viitab kuriteo toimepanemisele.

Kriminaalmenetlus alustati karistusseadustiku paragrahv 195 järgi, mis näeb karistusena dopingu tarvitamisele korduvalt kallutamise eest ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Alaver tunnistas märtsis ERR-ile antud intervjuus, et andis veredopinguga vahele jäänud Karel Tammjärvele Saksa spordiarsti Mark Schmidti kontaktid, kuid lükkas samas tagasi väite, nagu ta oleks dopingu tarvitamist tolereerinud.

Pärast Tammjärve ja Andreas Veerpalu kinnipidamist Seefeldi MM-il tunnistas veredopingu tarvitamise üles ka Algo Kärp, misjärel tunnistas Alaver pressile, et edastas ka Kärbile Schmidti kontakti. Väidet, nagu oleks dopingut tarvitanud ka Andrus Veerpalu, on Alaver korduvalt eitanud.