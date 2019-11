Mati Alaveri kohtuasja süüdistaja, riigiprokurör Taavi Pern ütles pärast neljapäevast otsuse väljakuulutamist, et karistus ei olnud tema arvates liiga väike ning et karistusest olulisem on pretsedendi loomine ning Alaveri süüdimõistmine.

Kohus mõistis neljapäeval dopingukasutamisele kallutamises Alaverile karistuseks aastapikkuse tingimisi vanglakaristuse ja 810 eurot sundraha.

"Selle kaasuse asjaolusid arvesse võttes ja süüdistatavat arvesse võttes oli karistus (prokuratuuri) soovile kohane. See on suurim karistus, mis on Eesti ajaloos selle kuritöö eest kellelegi üldse mõistetud," lausus Pern ERR-ile.

Pern pidas olulisemaks hoopis seda, et dopinguainete kasutamisele kallutamises on loodud süüdimõistev pretsedent ning et kaua kestnud kahtlustused Alaveri suhtes said tõestuse.

"Kohus on andnud selge seisukoha, et karistatav on ka veredopingu tarvitamisele kallutamine. Minu arvates on oluline see, et me oleme saanud punkti panna mõnele kahtlusele, mis on varasemalt Mati Alaveri suhtes tekkinud. Me oleme kinnitanud kohtusotsusega, et jah, Mati Alaver on treener, kes on kasutanud dopingu kasutamisele kallutamist," rääkis Pern.

Alaver mõisteti süüdi selles, et ta kallutas sportlasi, täpsemalt murdmaasuusatajaid, dopinguainete kasutamisele. Kuivõrd kohus otsustas, et nende sportlaste nimesid ei avalikustada, sai Pern öelda vaid, et tegu oli kolme Eestis ja ühe välisriigi sportlasega.

Süüdistuses nimetati sportlaste kasvuhormooni kasutamisele kallutamist ning et Alaver tekitas sportlastes huvi ja soovi tarvitada dopinguaineid, täpsemalt veredopingut, selleks, et sportlikke tulemusi parendada.

Kriminaalset tulu uurimine ei tuvastanud. Samuti ei tuvastatud Perni sõnul ärilist tegevust ega kolmanda isiku toetust.

Austrias uurimine jätkub

Eesti seaduste järgi saab dopingujuhtumite puhul kriminaalmenetlus läbi viia vaid dopinguainete kasutamisele kallutamises ning mõnel juhul ka dopinguainete salakaubana riiki sisse toimetamise puhul.

Perni sõnul sai prokuratuur uurida vaid neid kuritegusid, mis mahuvad viimase viie aasta sisse, sest teise astme kuritegu, mida dopinguainete kasutamisele kallutamine on, aegub viie aastaga ning kriminaalmenetlus on sel juhul välistatud.

Samas jätkub Austrias kriminaalmenetlus, mis puudutab ka Alaveri. Kuivõrd dopinguainete kasutamisele kallutamises on Alaver Eestis süüdi mõistetud, ei saa teda selles kuriteos uuesti süüdi mõista. Et topeltkaristuse vätimine ei sunniks Austrias kriminaalmenetlust lõpetama, on Eestis prokuratuur teinud austerlaste ja ka sakslastega koostööd.

"Oleme Austria ja Saksa võimudega kohtunud korduvalt, oleme kokkuleppinud raamid selles osas, milliseid kuritegusid menetletakse Eestis, millised Saksamaal, milliseid Austrias. Osalt on meie kohtumiste eesmärk paika panna konkreetsed raamid konkreetsete kuritegude osas, et teistel riikidel ei oleks oma menetluste jätkamine välistatud või võimatu. Muuhulgas oleme rääkinud, et ükski riik ei peaks lõpetama oma menetlust topeltkaristuse tõttu," ütles Pern.

Seda, milliseid süüdistusi võivad Alaverile esitada Austria, ja võimalik, et ka Saksamaa võimud, Pern kommenteerida ei saanud.

Kohtuistung oli kinnine. Vastava taotluse tegi kohtule Alaveri kaitsja Aivar Pilv. Taotlust põhjendati Alaveri perekonna ja eraelu kaitsmisega.