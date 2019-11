Aivar Pilv: Mati Alaver enda süüd omaks võtnud ei ole

Riigiprokuratuuriga sõlmitud karistusleppe kohaselt karistati Alaveri tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga. Lisaks tuleb Alaveril menetluskuludena tasuda 810 eurot.

Alaver ise kohtusaalist väljudes ajakirjanikele kommentaare jagada ei soovinud. "Loodan, et meedia mõistab seda, et Mati Alaver ei soovi selle kokkuleppe sõlmimisega seonduvaid asjaolusid kommenteerida avalikult," ütles teda esindav vandeadvokaat Aivar Pilv. "Avalikkuse tähelepanu sellele asjale on olnud niigi suur ja hästi intensiivne. Loodan, et seda privaatõigust mingil määral ka aktsepteeritakse."

Kohtuotsuse saab vaidlustada 15 päeva jooksul, kuid Pilve sõnul nad seda teha ei plaani. "Ei ole põhjust meie arvates," lausus Pilv. "Oleme sõlminud kokkuleppe nendest tingimustest lähtuvalt, mis kokkuleppes kirjas ja nendest ka lähtume."

Küsimusele, kas Alaver on kahetsust väljendanud, vastas Pilv: "Selline juhtum on iga inimese jaoks äärmiselt raske ja ebameeldiv, see ei saagi kellelegi rõõmu pakkuda."

Kuid kas Alaver tunnistab end süüdi? "Kokkuleppe sõlmimine ei eelda inimese poolt oma süü tunnistamist, kokkulepe on võimalik sõlmida sõltumatult süü tunnistamisest. Enda süüd Mati Alaver selgelt selles asjas kinnitanud ega omaks võtnud ei ole. Ma ei kommenteeri seda rohkem, see puudutab kogu seda kokkulepet," sõnas Pilv.

Dopinguskandaali uurimine jätkub Austrias ja Saksamaal, kuid kas Alaveril tuleb ka seal kohtu ette ilmuda, ei osanud Pilv öelda. "Ma ei saa Austria ega Saksa õiguskaitseorganite nimel selles osas midagi öelda ega kommenteerida," vastas ta. "Topeltkaristamise keeld on, sama teo eest ei ole võimalik mitmekordselt karistada. Aga erinevates riikides võivad olla erinevad süüteo koosseisud. Eestis teatavasti on praegu ainult karistusseadustiku paragrahv 195 – dopingu tarvitamisele kallutamine. Aga mul puuduvad igasugused muud andmed ja ma ei oska seetõttu anda selgitusi selle kohta, milline võib olla Austria või Saksamaa menetluse edasine käik."