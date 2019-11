Nn deep fake video tootjateks on uurimisorganisatsioon Future Advocacy ja kunstnik Bill Posters, vahendavad BBC ja Business Insider.

Videos kõlav jutt on kokku pandud kahe poliitiku poolt tegelikult välja öeldud sõnadest. Johnsoni ja Corbyni suu liikumist kohendati digitaaltehnoloogia abil ning osaliselt kasutati ka poliitikute kõnemaneeri jäljendavate näitlejate hääli.

A video showing Boris Johnson endorsing Jeremy Corbyn for prime minister has landed online. Another shows Corbyn backing Johnson.



Confused? Well they're deep fakes created by @futureadvocacy@CatrinNye goes behind the scenes to see how they are madehttps://t.co/NHq8Nk1Wrd pic.twitter.com/ssBbnPNe4X