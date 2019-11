Johnsoni sõnul on ta saanud kinnituse kõigilt 635 kandidaadilt, et nad on valmis parlamendihääletusel toetama Brexiti-lepet, milles Johnson oktoobris Euroopa Liiduga kokku leppis, vahendas Politico.

"Kui me saame parlamendienamust omava Konservatiivse Partei valitsuse saame me selle ellu viia ning Brexiti asjus pole enam mingit kauplemist, vabisemist ja viivitamist," ütles Briti peaminister.

Nii Johnson kui ka tema eelkäija Theresa May pole suutnud oma Brexiti-lepetele parlamendilt heakskiitu saada ning sageli on peaministri plaani vastu erinevatel põhjustel hääletanud ka tema parteikaaslased. Septembris viskas Johnson erakonna fraktsioonist välja 21 rahvasaadikut, kes need toetasid opositsiooni eelnõud, millega sooviti välistada leppeta Brexitit. Hiljem lubas Johnson 10 sellist saadikut siiski fraktsiooni tagasi. Kuigi suurem osa parlamendi alamkojast sisuliselt toetas oktoobris Johnsoni Brexiti-lepet, polnud alamkoja enamus nõus sellest leppest tulenevaid eelnõusid peaministrile sobiva kiirusega menetlema, mis omakorda tõi kaasa vajaduse Brexiti tähtaega taas kord pikendada. Johnson omakorda vastas olukorrale sellega, et kutsus esile ennetähtaegsed valimised.

Johnson ütles intervjuus ka seda, et pärast Brexitit kehtivad Euroopa Liidust sisserändajatele samad reeglid, mis kolmandatest riikidest sisserändajatele.

Esmaspäeval toimuval konverentsil on Johnsonil aga kavas rõhutada, et tema erakonna eesmärgiks on Brexit teoks teha ja lõpetada olukord, kus Euroopa Liidust lahkumist puudutav ebakindlus ja segadus majandust kahjustab, vahendas Euractiv.

BBC teatel võtavad samal konverentsil sõna ka leiboristide esimees Jeremy Corbyn ja liberaldemokraatide juht Jo Swinson. Kui Corbynil on kavas rääkida tööhõive parandamisest, siis Swinsoni peamiseks sõnumiks on see, et liberaaldemokraadid on "loomulik ettevõtjate partei", sest nende eesmärgiks on Brexiti peatamine.

Arvestades Ühendkuningriigi valimissüsteemi, kus parlamendikoha saab ringkonnas esimesele kohale jõudnud kandidaat, on Johnsoni konservatiividel Jeremy Corbyni leiboristide ees soliidne edumaa. Samas on sellest samast valimissüsteemist tulenevalt protsess võrdlemisi raskelt prognoositav, mis tuli välja näiteks 2016. aasta juunis, kui toonane peaminister Theresa May kutsus head reitingut arvestades esile erakorralised valimised, et oma parlamendienamust suurendada. Valimistel aga konservatiivid hoopis kaotasid parlamendienamuse ning May oli sunnitud otsima toetust Põhja-Iirimaa unionistidelt.

Üks asjaolu, mis võib anda valimistel ootamatuid tulemusi, on võimalus, et mõnes ringkonnas hakkavad Konservatiivne Partei ja Brexiti partei teineteiselt hääli ära võtma. Teine küsimus on see, kui suure toetuse koguvad Brexiti-vastased liberaaldemokraadid ajal, kui leiboristid on Brexiti teemal tõsiselt lõhestunud.

Ennetähtaegsed parlamendivalimised Ühendkuningriigis toimuvad 12. detsembril.