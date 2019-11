Madala töötuse tõttu tuleb ettevõtetel võidelda töötajate jäämise eest

Rekordiliselt madala töötuse tingimustes on uue tööjõu värbamine muutunud niivõrd kalliks, et ettevõtetel tuleb eelkõige võidelda töötajate jäämise eest. Samas näevad personalijuhid märke, et madalseis tööjõuturul hakkab läbi saama.

2300 töötajaga G4S on Eesti üks suuremaid tööandjaid. Praegu oleks ettevõttel tööd pakkuda umbes 60 töötajale, kuid kehvematel aegadel oli vabu töökohti lausa mitusada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suhteliselt väikese tööjõuvoolavuse nimel on G4S tugevalt pingutanud. Tööandjad konkureerivad töötajate pärast ning peab olema üha nutikam ja teenuse müümise kõrval tuleb müüa ka enda mainet tööandjana.

"Me peame oma tähelepanu pöörama nii tööandja brändingule, mis paistab väljapoole, kui ka hästi tugevalt tegelema sisemiselt oma töötajatega, et hoida, motiveerida, pakkuda häid töötingimusi, pakkuda konkurentsivõimelist töötasu. Läbi selle oleme saavutanud väga hea tööjõuvoolavuse, mis meil turvasektoris-, teenindussektoris on üks paremaid, jäädes 20-25 protsendi vahele," selgitas G4S-i värbamisjuht Indrek Sarjas.

G4S kasutab töökuulutustes nn mängustatud lahendusi, mis annavad võimaluse proovida, kuidas on lennujaamas keelatud esemeid otsida.

Personalitöö muutub üha keerulisemaks ja kaasata tuleb nii turundus kui ka kommunikatsioon. Tallinnas andis neljapäeval tööandja brändingu meistriklassi ekspert Austraaliast.

Enam ei päde ütlus, et klient on kuningas. Uued kuningad on töötajad.

"Kui me mõtleme, et iga värbamine on kallis ja iga uue töötaja leidmine on keeruline, siis see tähendab, et me peame ühe töötaja kogemusega tegelema täpselt samamoodi nagu me tegeleme kliendikogemusega, täpselt samamoodi sellele pühenduma," rääkis Eesti personalijuhtimise ühingu tegevjuht Kärt Kinnas.

Praegu on töötajal hea positsioon töötingimuste kehtestamiseks ja vajaduste väljendamiseks. Nii tuleb otsida paindlikke töövorme ja kohandada ametikohti.

"Tuleb vaadata vähenenud töövõimega inimesi, vanemaealisi. Tuleb mõelda sellele, kuidas saada väikelaste vanemaid kiiremini tööturule tagasi ja selleks tuleb kasutada paindlikke töövorme. Tuleb kasutada osaajaga tööd, kaugtööd ja teisi paindlikke töövorme," selgitas Kinnas.

Ettevõtete juhtidel tuleb harjuda sellega, et Eesti pole enam odava tööjõuga maa.