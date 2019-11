Kaja Kallas: põlevkivisse jätkuv investeerimine pole mõistlik

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles partei 25. sünnipäeva galaõhtul peetud kõnes, et jätkuv investeerimine põlevkivisse pole mõistlik ning 600 miljoni euro paigutamine põlevkiviõli rafineerimistehasse ei too Eestile kasu.

Kallas rääkis kliimapoliitikale suunatud kõnes, et Eesti peaks nägema kliimaneutraalsuses võimalust, et tõsta majanduse konkurentsivõimet läbi puhta ja seega odavama energia, öelda lõplikult lahti põlevkivielektrist ja investeerida säästlikku transporti ja elukeskkonda.

"Meie murelaps on loomulikult Ida-Virumaa. Alustada tuleks sellest, et möönda – põlevkivisse jätkuv investeerimine pole mõistlik ja peame tegema pingutusi, et piirkonnas vajalikku tööstuspööret teha. Selle asemel, et investeerida 600 miljonit põlevkiviõli rafineerimistehase rajamisse, mis tulevikutrende vaadates saab olema pigem kulu kui tulu, tuleks see raha investeerida nii, et see tooks kaasa püsiva muutuse," ütles Kallas.

Kallase hinnangul võiks riik panustada Ida-Virumaale ümberõppe ja treeningkeskuste rajamisse.

Kallas pakkus välja kliimafondi loomise idee, mille põhiline eesmärk oleks tagada rahastus ettevõtetele ja ka avaliku sektori investeeringutele, mis viivad meid süsinikuneutraalsuse suunas või arendavad tooteid ja tehnoloogiaid, mis süsinikuheidet vähendavad.

Kallas lisas, et kliimafondil võiks olla ka täiendav rahateenimise võimalus. "Nimelt oleme näinud, et erinevad suured taastuvenergiaprojektid takerduvad planeeringufaasis. Kuivõrd need raskused on kõigile näha ja teada, siis peletab see investoreid eemale. Riik võiks võtta enda peale energiaparkide planeerimise ettevalmistamise ning baastaristu väljaarendamise. Kui riik suhtleb riigiga, võib tulemus tulla kiiremini ja investorile saaks enampakkumisele panna täispaketi: siia saab rajada näiteks sellise võimsusega tuule/päikesepargi. Väljaehitamine ja energiatootmine jääks erasektori ülesandeks. Erastamisel saadud vahendid läheksid omakorda tagasi kliimafondi uusi ideid toetama," sõnas Kallas.

"Kuuleme lihtsustatud üleskutseid, et kliimaeesmärgid nõuavad meilt hüvasti jätmist meie praeguste elumugavustega. Justkui inimesed peaksid täielikult loobuma autodest, toasoojast, reisimisest, lihasöömisest jne. Loomulikult on vastutustundlik tarbimine õige suund. Aga ma olen veendunud, et me ei saavuta ühtegi laiapindset muudatust läbi rõhumise ja keelamise. Uute piirangute kehtestamise asemel peame hoopis investeerima tuleviku majandusse, mis võimaldab elukvaliteedi kasvu," ütles Kallas veel.