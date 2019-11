Amazon vaidlustas Microsofti kümnemiljardilise leppe Pentagoniga

Amazoni pakkumine nõndanimetatud sõjapilve projektis pälvis kriitikat president Donald Trumpilt ja firma äririvaalidelt. Projekt, ametliku nimega Kaitsetaristu Ühisettevõtmine (JEDI), pani teineteise vastu konkureerima tehnoloogiahiiud Amazon, Microsoft, Oracle ja IBM.

Neljapäeval tehtud avalduses ütles Amazon, et mitmes hanke osas on selgeid vajakajäämisi, vigu ja vaieldamatuid erapoolikusi. Nende sisu firma ei avanud.

Amazon lisas: "On tähtis, et neid küsimusi uuritakse ja need lahendatakse."

Microsoft kommentaaripalvele esialgu ei vastanud. Kaitseministeeriumi üks pressiesindajatest ütles vaid, et Pentagon võimaliku hagi kohta ei spekuleeri.

JEDI hakkab talletama ja töötlema suures koguses salastatud andmeid. See lubab USA sõjaväel kasutada oma sõjaplaanide koostamiseks ja sõdimiseks tehismõistust.

Pikalt arvati, et hankevõit läheb Amazonile. Tema veebiteenused on pilvandmetöötluses kaugel ees teisel kohal olevast Microsoftist ning Amazonil on kogemusi kõrge salastatuse astmega riiklike andmete käitlemisega.

Kaitseministeerium jättis hankemenetluse käigus kõrvale Oracle'i ja IBM-i, kuid Amazon ja Microsoft püsisid sõelal kuni oktoobri lõpuni, kui võit läks Microsoftile.

Pentagon oli valmistumas otsust langetama, kui president Donald Trump võttis juulis hanke kohta avalikult sõna. Presidendi väitel oli ta kuulnud menetluse kohta kaebusi ning ta lisas, et valitsus kavatseb "asja pikalt vaadat". Tema sõnul ütlesid teised firmad talle, et hankes "poldud tehtud konkurentsilisi pakkumisi".

Oracle oli peamine nende seas, kes väitsid, et Pentagoni ametnikud eelistavad alusetult Amazoni.

Eksperdid üldiselt ootasid Amazonilt hanke vaidlustamist, sest firmal pole midagi kaotada. Riigihangete professor Steven Schooner George Washingtoni ülikoolist ütles, et Trumpi avaldused olid äärmiselt kohatud ning tagajärgedest mittehoolivad. Siiski lisas ta, et Valge Maja surve mõjukuse tõestamine kujuneb Amazoni jaoks keeruliseks.

Amazon esitas hagi kohtusse, mis käsitleb föderaalvalitsuse vastu tehtud rahalisi kaebusi.

Esper: Pentagoni pilveandmeprojekti hange viidi läbi ausalt

USA kaitseministeeriumi otsus kuulutada 10 miljardi dollari suuruse pilveandmeprojekti võitjaks Microsoft oli aus ja langetati välise sekkumiseta, ütles kaitseminister Mark Esper reedel.

Soulis visiidil viibiv Esper väljendas kindlust, et hange viidi läbi vabalt ja ausalt ilma välise sekkumiseta.