Tehnoloogiaettevõtte Microsoft juhi Brad Smithi päev Brüsselis oli kohtumisi täis. Euroopa Parlamendis võõrustas teda Marina Kaljurand, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Euroopa Liidul on hiljuti olnud Microsoftile etteheiteid andmekaitse küsimustes. Smith lubab sobivat lahendust, läbipaistvust ja usaldust. Tema sõnum on aga laiem: tehnoloogia on loonud uute võimaluste kõrvale uued ohud.

"Mida see tähendab privaatsuse kaitsele, kuidas me tagame julgeoleku, kuidas me kaitseme demokraatiat, kuidas me kasutame tehnoloogiat, et luua uusi töökohti? Kõik need on vestlusteemad Brüsselis ja vestlusteemad paljudes pealinnades üle maailma. Ma arvan, et on oluline, et tehnoloogiasektor siin tõepoolest ette astuks. See on osa meie sõnumist, et meie peame esile astuma.

Ja valitsused peavad kiiremini tegutsema," rääkis Smith.

Samal ajal kutsus Google'i juht Sundar Pichai Brüsselis üles reguleerima tehisintellekti.

"Mõistlik regulatsioon on proportsionaalne, otsides tasakaalu võimaliku kahju ja sotsiaalsete võimaluste vahel," ütles ta.

Tehnoloogiahiidudele on sageli ette heidetud vastutustundetust, mis nende suure mõjuga kokku ei sobi.

"Ma arvan, et Microsofti president Brad Smith vastas sellele küsimusele kohe esimese lausega väga hästi. Ta ütles, et need firmad, kes muudavad maailma läbi tehnoloogia, ka vastutavad selle eest ja peavad muutma maailma küberturvalisemaks ja tegelema ka julgeolekuga," rääkis europarlamendi liige Marina Kaljurand.

"Päris nii, et mitte millegi eest ei vastuta, sellist ettevõtet ei ole olemas. Samas mulle tundub, et meil, Euroopas on kalduvus asju ülereguleerida," kommenteeris Euroopa Parlamendi liige Andrus Ansip.

"Me ei ütle, et me tegeleme ainult inimeste probleemide lahendamisega, sest me päästame maailma. Ei, me teeme äri nagu kõik teised, aga ma arvan, et kui me seame maailma esikohale, siis meil läheb hästi," ütles Smith.

Smithi värskelt ilmunud raamatu pealkiri väljendab sama dilemmat - "Tööriistad ja relvad: digiajastu võimalused ja ohud".