Minister Karu sõnul eeldab Eesti tugev digiriigi kuvand, et ka siinsed sidevõrgud oleksid turvalised ning usaldusväärsed ning selle saavutamine nõuab tihedat koostööd era- ning avaliku sektori vahel, edastas majandusministeerium.

Sideteenuse osutamise ja sidevõrkude tehniliste nõuete määruse muutmise eelnõu kohaselt peab sideettevõtja kasutama sidevõrgu projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel riist- ja tarkvara, mille kasutamine ei kujuta ohtu riigi julgeolekule. Elutähtsat teenust osutav sideettevõtja esitab sidevõrgu riist- ja tarkvara tehnilised andmed enne kasutusele võtmist TTJA-le.

TTJA küsib kooskõlastusprotsessi käigus arvamust julgeolekuasutustelt ja Riigi Infosüsteemi Ametilt ning vajadusel ka küberjulgeoleku nõukogult.

Karu rõhutas, et kooskõlastuskohustus pole pelgalt bürokraatlik kadalipp. "Sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia usaldusväärsuse küsimus on hetkel üleval terves maailmas ning meil on siinkohal taaskord võimalik näidata head ja eeskätt pragmaatilist eeskuju," selgitas ta.

Kõik andmed liiguvad Eestis läbi sidevõrkude ja see muudab sidevõrkudes kasutatava tehnoloogia riigi julgeoleku vaatevinklist väga oluliseks. "Kolmandate osapoolte huvi meie tegevuste ja andmete vastu pole midagi uut, kuid nende poolt kasutatav tehnoloogia ning meetodid on pidevas muutumises ning me peame nendega sammu pidama."

Eelnõu valmis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi IKT seadmete usaldamise töörühma töö tulemusena.