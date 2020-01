Karu ei kiirusta EKRE soovile vaatamata partei liikmeks astuma

"Erakonna tugev soov on see, et ma oleksin erakonna liige," ütles Karu, kes sai Kert Kingo asemel väliskaubanduse ja IT-ministriks eelmise aasta 7. novembril.

Küsimusele millal ta võiks erakonna liikmeks astuda, vastas Karu: "Hetkel ei oska seda öelda. See on jätkuvalt teema, mis on laual. Esimesed kuud (ministrina - toim.) on möödunud mõnevõrra tormilisemalt ja kiiremas tempos kui võib-olla oleksin osanud oodata. Mõned teemad, millel kalla tuleb natuke rohkem mõtiskleda, on lihtsalt jäänud veel lauale mõtisklemiseks," rääkis ta.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Selle moodustavad tööstuse, ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsiooni, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide ja küberturvalisuse arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.

Varasemalt on Jüri Ratase juhitud EKRE, Keskerakonna ja Isamaa valitsuses sellel kohal olnud Kert Kingo ja perevägivalla süüdistuste tõttu ühepäevase ametisoleku järel tagasi astunud Marti Kuusik, kes mõlemad on EKRE liikmed.