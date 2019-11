Poola lõpetab Gazpromilt gaasi ostmise

PGNiG teatas Gazpromile, et ei pikenda lepet, kui see 2022. aasta 31. detsembril aegub. Firma lisas, et Poola gaasivarustus on pärast seda kuupäeva tagatud.

Poola on üritanud vähendada sõltuvust Vene energiast, mida Moskva kasutab aeg-ajalt oma partnerite poliitiliseks survestamiseks.

Sõltuvuse vähendamiseks on Poola sõlminud pikaajalisi veeldatud maagaasi (LNG) tarnelepinguid Ühendriikide, Katari ja teistega. Samuti arendatakse toru gaasi importimiseks Norrast.

Poola on korduvalt kirunud, et Gazpromi leppe tingimused on ebasoodsad ja sundinud riigi gaasi eest teistest rohkem maksma.

Poola tarbib aastas umbes 14 miljardit kuupmeetrit gaasi. Gazpromiga sõlmitud leppe järgi oli PGNiG-il kohustus tarnida aastas umbes kümme miljardit kuupmeetrit Vene gaasi.