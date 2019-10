Taani energiaagentuur teatas kolmapäeval, et on kiitnud heaks projekti, mille kohaselt hakkab Venemaalt Saksamaale suunduv gaasijuhe Nord Stream 2 kulgema läbi Taani vete. Tegemist oli viimase olulisema takistusega vastuolulise Nord Stream 2 rajamise teel.

Energiaagentuuri teate kohaselt kiideti heaks luba, mille alusel võib gaasitoru 147 kilomeetri pikkune osa läbida Läänemere piirkonda Bornholmi saarest kagus, vahendas Reuters.

Vene gaasihiiu Gazprom teatel on praeguseks valmis juba rohkem kui 87 protsenti Nord Stream 2 gaasijuhtmest, kuid vahepealsed ehitustööd Taani vetes olid alates aprillist peatunud just sealsete võimude otsuse ootamise tõttu.

Taani seaduste kohaselt tuleb ehitajatel oodata pärast energiaagentuuri loa saamist veel vähemalt kuu aega, et osapooltel oleks võimalik nelja nädala jooksul otsust kohtus vaidlustada.

Nord Stream 2 rajamist on kritiseerinud nii Poola, Balti riigid, Põhjamaad ja USA, kelle sõnul suurendab see gaasitoru Euroopa sõltuvust Venemaa gaasitarnetest ning võimaldab Venemaa gaasitransiidi möödumist Ukrainast. See omakorda annab Moskvale võimaluse Ukraina vastu veelgi agressiivsemat poliitikat ajada. USA kongressis on seetõttu plaanis võtta vastu otsuseid, millega kehtestataks Nord Stream 2 projektiga seotud sanktsioone.