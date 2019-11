Analüütikud: USA majanduse tervis on hea

USA majanduse tervis on hea ja seda suuresti tänu agaratele tarbijatele, leiavad analüütikud. Samas on maailmamajanduses tunda ebakindlust, milles on osaliselt süüdi USA-Hiina kaubandussõda. See võib mingil hetkel viia majanduslanguseni, kuid mitte nii suureni nagu 2008. aastal.

Septembris langes tootmine USA-s 10 aasta madalamaile tasemele. Samuti on aeglustunud palgakasv. Vaatamata sellele ei usu analüütikud, et peagi ootaks ees majanduskriis ja rõhutavad, et tegelikult on seis hea, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tarbimine, mis moodustab umbes 70 protsenti USA majandusest, on üsna tugev. Enesekindlus on väga kõrge. Nende bilanss on heas seisus ja on näha, et Ameerika tarbija tugevus veab nii USA majandust kui ka maailmamajandust. Kuigi äritegevus aeglustus, siis mulle tundub praegu, et see oli lihtsalt kasvu pidurdumine, mitte püsiv langus," ütles JPMorgan Chase panga juht Jamie Dimon CBS Newsi saates "60 minutes".

Töötuse määr on USA-s ajalooliselt madal ja kõigub viimasel ajal 3,5 protsendi ümber.

George Washingtoni Ülikooli majandusprofessor Tara Sinclair ütles, et see justkui näitab, et majandus on endiselt üsna tugev, aga on mõningaid olulisi murekohti, sest tööhõive kasv on viimastel kuudel aeglustunud.

Analüütikud rõhutavad, et maailmamajanduses on tunda ebakindlust, mida on tekitanud USA-Hiina kaubandussõda, Brexit ja Saksamaa majanduse jahtumine.

"See on tegelikult päris üllatav, et majandus ja aktsiaturud on olnud nii vastupidavad nendele ebakindlustele ja muutustele, mida näeme iga päev poliitikas," lausus Sinclair.

Sinclair rõhutab, et isegi, kui maailmamajandus peaks oluliselt jahtuma, siis see ei tähenda, et langus on nii suur nagu 2008. aastal.