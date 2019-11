Terevisoooni uudistesaate teatel on Ida-Virumaa keskhaigla lisakorpuste ehitamine ja renoveerimine keeruline, sest vaja on võimalikult vähe segada tööd juba valmis olevates haiglaosades. Ehitustööd peaks lõppema kahe aasta pärast.

Koos 2013. aastal avatud korpusega ligemale 50 miljonit maksma minevat Ida-Viru keskhaigla uuendamist on ajaleht Põhjarannik nimetanud Ida-Virumaa selle sajandi olulisemaks sotsiaalsfääri tehtavaks investeeringuks.

Astlanda ehituse juhatuse esimehe Kaupo Kolsari sõnul teeb praegu käimas olevad ehitustööd keeruliseks nõue, et võimalikult vähe segataks tööd juba kasutuses olevates haigla osades.

Patsientide rahulolu kõrval on Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul haigla uuendamisel oluline, et see muudab piirkonna atraktiivsemaks loodetavasti ka arstide silmis.

Kokku uueneb ehitustööde käigus Ida-Virumaa keskhaiglas 11 raviüksuse taristu.