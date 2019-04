Kui käimasolevad riigihanked lähevad edukalt, siis alates eelolevast sügisest on Kohtla-Järve Ahtme linnaosas asuva Ida-Viru keskhaigla territoorium täis ehitussaginat. Samal ajal jätkub inimeste teenindamine olemasolevates ruumides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Loomulikult on kõige rohkem ümberkorraldusi seotud võimalike hoonetesse sisenemistega, kuid tõenäoliselt on Eesti elanikud harjunud sellega, et kas või kaubanduskeskuste juurdeehituste perioodil tuleb käia läbi ajutiste läbipääsude," selgitas Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler.

Ehitustööde käigus renoveeritakse 1963. aastal valminud haiglakorpust, kus on ilmale tulnud paljud idavirulased. Selle külge ehitatakse esmatasandi tervisekeskus, kus saavad oma koha perearstid ja polikliinik.

Samuti rohkem kui pool sajandit tagasi ehitatud nakkusosakonna majake lammutatakse ja selle asemele kerkib kuus aastat tagasi valminud aktiivravikorpuse juurdeehitis, kus saavad koha sisearstid, patoloogid ja laborandid.

Kokku ehitatakse või renoveeritakse rohkem kui 15 000 ruutmeetrit pinda.

"Tervisekeskus, kus saavad koha Ahtme linnaosa tervisearstid, saab valmis 2021. esimesel poolaastal ning meie aktiivravikompleksi statsionaarse osa juurdeehitis ehk M-korpuse valmimine on planeeritud 2021. teine poolaasta," ütles Bakler.

Koos selle kümnendi alguses tehtud ehitustöödega, sealhulgas eelmisel sügisel linnakus valminud tuberkuloosiravi hoonega ulatub Ida-Viru keskhaiglasse tehtud investeering 50 miljoni euroni.

Paralleelselt infrastruktuuri uuendamisega peavad haigla juhid mõtlema, kuidas leevendada arstide vähesuse probleemi.

"Täna selgeid vastuseid ei ole, aga igal juhul ei jää meditsiiniteenuste osutamine Ida-Virumaal vajalike spetsialistideta," kinnitas Bakler.

Pärast plaanitavate ehitustööde lõppu kavatseb Ida-Viru keskhaigla linnakusse ehitada ka psühhoneuroloogiahaigla.