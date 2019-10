Jõhvis käivad ettevalmistustööd maapõue rikkuste uurimiseks

Maa sisemusest parema ülevaate saamiseks tehakse kaks paralleelselt kulgevat puurauku Jõhvi ja Toila valla piiril Jõhvi magnetanomaalia asukohas. Varasemad uuringud on näidanud, et sealne maapõu võib sisaldada hinnalisi maavarasid eesotsas suure koguse rauaga.

"Eelkõige on see raud, seda on teada ja seda me uurime. Lisaks on vask ja tsink, kuid see on juba ähmasem teema ja me ei saa kindlalt väita. Tõepoolest on erinevaid oletusi olnud, et siin võiks ka kulda olla, aga see on puhas spekulatsioon, selle kohta mingeid kinnitusi ei ole ja seda me otseselt ei otsi, aga kui see tuleb, siis on väga tore," ütles geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit Kaasik.

Kuigi puurimistööde asukoht on hästi ligipääsetav (ta asub Tallinna - Narva maanteelt Toilasse viiva tee kõrval), siis uurimistöö korraldajad paluvad huvilistel arvestada, et tegu on siiski tööpiirkonnaga, kus ohutuse mõttes puurijad segada ei tohi. "Sisuliselt on tegemist ehitusplatsiga, siin on analoogne olukord ja siin on erinevad ohud, seetõttu inimesed ei tohiks siia ligi tulla. Kui on kellelgi huvi, et tahetakse seda tingimata külastada, siis väiksemas mahus on see võimalik niimoodi, et lepitakse Eesti geoloogiateenistusega kokku ja me võime korraldada selliseid külastusi," sõnas Kaasik.

Täpne päev, millal aukude puurimine algab pole veel teada. See sõltub ettevalmistustööde sujumisest. Kui puurimine algab, siis kestab see ööpäev läbi.

Pärast Jõhvis toimuvate tööde lõppu siirdutakse Uljastele, kuhu puuritakse üks auk.