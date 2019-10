"Terevisiooni" uudistesaate teatel on Jõhvi magnetanomaalia uurimine ootamatult peatunud, sest puurimistöödega ligemale kahesaja meetri sügavusele jõudes selgus, et vaja on leida lahendus, kuidas töid segavast lahtisest liivakihist läbi puurida.

Rakveres toimunud Virumaa maapõuepäeval nentis Jõhvis oktoobri alguses alanud puurimist tutvustanud inseneribüroo Steiger projektigeoloog Hardi Aosaar, et 198,3 meetri sügavusele jõudes oli ees takistus, mille kohta sealkandis toimunud vanemad uurimised polnud täpset infot andnud.

"Puurimise käigus me jõudsime läbi Lontova sinisavidest, mis olid puurimise vaates esimene raskus. Sealt jõudsime Ediakaara liivakividesse ja nende liivakivide puhul selgus, et nad on väga kergelt tsementeerunud ehk väga lahtised liivad. Ja meie praegune raskus on see, et need liivad kipuvad meile puurvarrastele peale tulema. Selleks, et edasi puurida, töötame me välja tehnilist lahendust, mis meetodiga see mure ära lahendada," ütles Aosaar.

Olukorra teeb keerulisemaks seegi, et ei puurita otse alla, vaid seda tehakse 58-kraadise nurga all. Variante probleemsest kihist läbi saamiseks on mitmeid ja need tuleb kooskõlastada Steigerilt töö tellinud Eesti geoloogiateenistusega. Millal puurimine võiks jätkuda, ei osanud geoloog Hardi Aosaar ennustada.

"Ma arvan, et läheb vähemalt paar nädalat, sest tuleb juurde võtta lisavahendeid, et see intervall ära isoleerida," nentis geoloog.

Kokku on Steigeril kavas sel aastal Ida-Virumaa-aluse maapinna uurimiseks puurida kolm 700 meetri pikkust auku: kaks Jõhvi magnetanomaalia ja üks Uljaste polümetalse anomaalia asukohta.



Maapõuepäeval näidati ka inglisekeelset videot, mis tehnoloogiat Jõhvi anomaalia puurimisel kasutatakse.