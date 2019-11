Võimude sammud pahandavad maltalasi ja hakanud kõigutama peaminister Joseph Muscati valitsust. Muscat ei ole korduvatest nõuetest hoolimata soostunud tagasi astuma.

"Muscat peab lahkuma. Aga sellest enam ei piisa. Nüüd tuleb hakata Muscati enda käitumist uurima," kirjutas ajaleht Times of Malta.

Kodanikuühendused on toonud rahva tänavatele meelt avaldama.

Sel nädalal astusid tagasi kaks ministrit ja Muscati kantseleiülem Keith Schembri.

Teisipäeval kinni peetud Schembri lasti aga neljapäeval süüdistuseta vabaks ning see tundub maltalastele kinnimätsimisena.

Reede hommikul teatas Muscat, et tapmise peamisele kahtlusalusele ärimees Yorgen Fenechile ei anta puutumatust, et ta avaldaks uurijatele, mida tema juhtunu kohta teab.

"Iga minutiga, milleks (Muscat) ametisse jääb, suurendab ta ohtu, et õigust ei seata jalule," ütles opositsioonijuht Adrian Delia.

Peaministrit süüdistatakse kõrgete poliitikute kaitsmisega õigusemõistmise takistamises. Nädala algul tõotas ta tagasi astuda, kui peaks ilmnema tema seos mõrvaga.

Reedel kinnitas Muscat pärast kuuetunnist kabinetiistungit, et jääb võimule ja tahab, et juhtum lahendataks tema ametiajal.

Endine opositsioonijuht Simon Busuttil ütles Twitteris, et see on ennekuulmatu. Peaminister on võtnud õigusemõistmise oma kätte, et kaitsta oma parimat sõpra ja iseennast kohtu eest.

Muscat seletas, et taandas end Fenechi kohta otsuse langetamisest, sest kahtlusalune oli politsei ülekuulamise all nimetanud Schembrit Caruana Galizia tapmise korraldajaks.

Fenech, kelle ärihuvid ulatuvad energiasektorist turismini, peeti kinni eelmisel nädalal jahi pardal, millega ta olevat kavatsenud Maltalt põgeneda.

Kinnipidamise alus oli mõrvaplaani väidetava vahemehe, taksojuhi Melvin Theuma vabastamine. Peaminister andis Theumale armu tingimusel, et ta nimetab ajakirjaniku mõrva korraldajad.

Fenechi kinnipidamisele järgnes Schembri ja turismiministri Konrad Mizzi tagastumine ning majandusminister Chris Cardona teade ametivolituste peatamisest.

2017. aasta 16 oktoobril autopommiplahvatuses hukkunud populaarne ajakirjanik ja blogija Caruana Galizia süüdistas oma artiklites Malta poliitikuid korruptsioonis ja demokraatlike institutsioonide õõnestamises.

Süüdistatavate hulgas olid Schembrit ja Mizzit, kumbki ei ole süüd omaks võtnud. Caruana Galizia väitis ka, et Cardona külastas Saksamaal ametireisil viibides bordelli.

Kohtus avalikustatud e-kirjadest selgub, et nii Schembri kui Mizzi said raha Fenechile kuuluvalt Dubai firmalt 17 Black.

Caruana Galizia perekond osutas, et Schembril ja Fenechil on ühine arst, kes väidetavalt vahendas oma patsientide salajasi teateid.

Politseijuurdlusele lähedased allikad ütlesid AFP-le, et uurijad ei ole Fenechi usaldusväärsuses veendunud.