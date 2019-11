Leedu ja Poola manitsesid hoiduma NATO lõhestamisest

Presidentide avaldus on vastus Prantsuse riigipea Emmanuel Macroni hiljutisele väitele, et NATO on ajusurmas.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles, et enamik NATO riike ei ole Macroni hinnanguga nõus ning allianssi ei ähvarda ajusurm, kuni see ei juhtu tema liikmesriikidega.

"Poola ega Leedu kui NATO organisatsiooni liikmed ei ole kindlasti ajusurmas. Vastupidi, meil on väga kindlad ja ambitsioonikad plaanid tugevdada koostööd ka tulevikus," ütles ta ajakirjanikele.

Poola president Andrzej Duda ütles, et NATO on pärast Venemaa samme Ukrainas hoopis oma vitaalsust tõestanud.

"Ma loodan, et ta on jätkuvalt vitaalne ja aktiivne, ning näitab, et on tugevaim julgeoleku- ja koostööplatvorm, mis toob maailmale rahu ja turvalisust," ütles Duda.

President lisas, et NATO elujõudu näitab kasvõi üha suurem USA sõdurite arv Poolas.