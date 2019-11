Berliin eitas Merkeli ja Macroni kokkupõrget NATO üle

Berliin eitas esmaspäeval teateid, et Saksa kantsler Angela Merkel ja Prantsuse president Emmanuel Macron pidasid õhtusöögil maha sõnasõja pärast Macroni avaldust NATO ajusurmast.

Liidrid kohtusid 10. novembril. Päev varem tähistas Saksamaa Berliini müüri lagunemise 30. aastapäeva.

Mõni päev enne õhtusööki rabas Macron NATO-t oma avaldusega, mille peale teatas Merkel, et selliseid lahmivaid hinnanguid pole vaja.

Pühapäeval kirjutas New York Times, kuidas paar õhtusöögi ajal vaidlema läksid. Merkel olevat öelnud Macronile, et mõistab tema soovi lõhkuva poliitika järgi, kuid on väsinud tema järel tükkide kokkukogumisest.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert vestlust ei kinnitanud, sest see on konfidentsiaalne.

Samas lisas ta: "Selles, mida kantsler sellest õhtust mäletab, polnud ei kaebusi, viha ega vaidlemist."

Lisaks külma sõja lõppemist arutasid liidrid Saksamaa ja Prantsusmaa erinevaid lähenemisi probleemidele ja väljakutsetele ning seda, kuidas me alati lahendusi otsime ja leiame, ütles Seibert.

Macron ütles usutluses ärilehele Economist, et Euroopa ja USA vahel napib koordinatsiooni, ning sarjas samuti NATO-sse kuuluva Türgi ühepoolset tegutsemist Süüriast.

"USA ja tema NATO liitlaste vahel pole mitte mingit strateegiliste otsuste langetamise koordineerimist. Puudub," ütles ta.

Lisaks Merkelile polnud Macroni avaldusega nõus ka NATO juht Jens Stoltenberg.