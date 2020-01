Wallace on enda sõnul mures, et USA presidendi Donald Trump üha isolatsionalistlikum poliitika võib tähendada seda, et Londonil tuleb ümber hinnata eeldused, mis on olnud viimased kümme aastat Briti riigikaitseplaanide vundamendiks, kirjutas Sunday Times ja vahendas Sky News.

Minister tunnistas, et mõte USA taandumisest oma rahvusvahelisest rollist on see, mis "teda öösiti ärkvel hoiab".

"Ma olen mures, kui USA taandub oma juhtivast rollist maailmas. See oleks halb nii maailmale kui ka meile. Me valmistume halvimaks ja loodame parimat," lisas ta.

Wallace'i intervjuu ilmus ajal, kui peaminister Boris Johnsoni valitsus valmistub kõige põhjalikumaks välis- ja julgeolekupoliitika ülevaateks pärast Külma sõja lõppu.

Kaitseministri sõnul tahab ta, et ülevaates pöörataks tähelepanu uutele võimekustele ja tagataks sellega, et London poleks tuleviku konfliktides enam USA-st nii sõltuv. "Viimase aasta jooksul on meil olnud USA taandumine Süüriast; Trumpi avaldus, et NATO peaks Iraagis kontrolli üle võtma ja Lähis-Idas rohkem tegema," tõi ta näiteid.

"2010. aasta eeldused, et me oleme alati osa USA koalitsioonist, pole lihtsalt see, kus me hakkame olema," rõhutas Wallace.

"Me oleme väga sõltuvad USA õhuturbest ja USA luure-, seire- ja vaatlusvõimekusest. Me peame oma vahendeid mitmekesistama," selgitas minister.

Wallace juhtis tähelepanu ka 21. sajandi väljakutsetele, näiteks küberohtude vallas. "See, kuidas me riigikaitset loome, ei tohi sõltuda sentimentaalsusest. Me peame tegelikult uue tehnoloogia omaks võtma," lausus ta.