Macron: NATO-kommentaar oli vajalik üleskutse ärkamiseks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles neljapäeval Pariisis NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga kohtudes, et tema poolt väljaandele Economist öeldud kommentaar, mille kohaselt on NATO liikumas ajusurma poole, oli vajalik üleskutse ärkamiseks.

Macron ütles novembri alguses ilmunud artiklis, et NATO on praegu - eelkõige USA-st ja Türgist tulenevate erimeelsuste tõttu - liikumas "ajusurma" poole, vahendas Reuters.

Pariisi visiidile saabunud Stoltenbergiga kohtudes selgitas Macron, et tema sõnade näol oli tegu vajaliku üleskutsega ärkamiseks.

President rõhutas, et Prantsusmaa on alati vankumatu, kui miski peaks Ida-Euroopa liitlaste suveräänsust ohustama.

Venemaast rääkides avaldas Macron arvamust, et Moskvaga tuleb pidada otsekoheseid, nõudlikke ja kainest mõistusest lähtuvaid läbirääkimisi. Ta lisas, et Pariis lükkas hiljuti tagasi keskmaa tuumajõudude leppe (INF) lõppemise järel Venemaa poolt tehtud ettepaneku kehtestada lühimaa- ja keskmaa rakettide paigutamisele Euroopas moratoorium. Kui Venemaa ja USA peaksid aga hakkama uue leppe üle läbi rääkima, peaks Macroni arvates leppe osapooleks olema ka Euroopa Liit.

Oma sõnavõtus juhtis Macron tähelepanu ka Prantsusmaa terrorismivastasele võitlusele Aafrikas Saheli regioonis ning leidis, et NATO liitlased võiksid seal rohkem panustada. Ta märkis, et need, kes kahtlevad Prantsusmaa panuses Saheli regioonis, on oodatud Prantsuse sõdurite matusetseremooniatele.

Järgmisel nädalal, 4. detsembril toimub Londonis NATO tippkohtumine.