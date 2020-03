Näiteks Airbusi endine tegevjuht Tom Enders kutsus Berliini üles loobuma pikaaegsest tabust tuumarelvade teemal ning ostma nö osalust Prantsusmaa tuumaheidutuses (Force de frappe ehk Force de dissuasion nucléaire française). Prantsusmaal on praeguse seisuga umbes 290 tuumalõhkepead, kirjutab ajaleht Times.

President Emmanuel Macron kutsus hiljuti Euroopa Liidu juhte üles "strateegilisele dialoogile" Prantsuse tuumaarsenali rolli teemal. Pärast Ühendkuningriigi lahkumist on Prantsusmaa näol nimelt tegu ainsa tuumarelva omava EL-i liikmesriigiga.

Saksamaa vastus on seni olnud ebalev. Hetkel katab Saksamaad kui NATO liikmesriiki USA "tuumaheidutuse vihmavari".

Tegemist on avaliku saladusega, et Saksamaal Belgia piiri ääres Bücheli õhuväebaasis on praegu umbes 20 USA tuumalõhkepead. Need on USA relvajõudude kontrolli all, kuid kriisi korral kasutaksid neid Saksa õhuväe vananevad Tornado hävituslennukid.

Nüüd, kui on tekkinud üha rohkem küsimusi Washingtoni soovis NATO liitlasi kaitsta, on Saksamaal esile kerkinud arutelu, kas ei peaks selles vallas hoopis Prantsusmaaga mingi leppe sõlmima.

61-aastane Enders lahkus Airbusi tegevjuhi kohalt eelmisel aastal ning juhib nüüd mõttekoda German Council on Foreign Relations. Tema arvates peaks Berliin tegema enneolematu sammu ning Macroni pakkumise vastu võtma.

"Minu mulje on see, et juhtpoliitikud Berliinis poevad vastuse andmise asemel pigem oma laua alla," kirjutas ta ajalehes Die Zeit avaldatud arvamusartiklis. "Kuid Saksamaa valitsus ei saa endale lubada selle kiirelt areneva reaalsuse ignoreerimist. On viimane aeg teha julge samm uue Euroopa julgeolekuarhitektuuri suunas."

Endersi hinnangul peaks Saksamaa aitama Prantsusmaal tuumaarsenali moderniseerida. Tema sõnul on heidutus samas usutav vaid siis, kui selle kasutamise õigus on endiselt vaid Prantsusmaa presidendil.

Neljapäeval aga teatas Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisminister Heiko Maas hoopis seda, et Berliin peaks Pariisiga rohkem rääkima tuumaarsenali kärpimisest.