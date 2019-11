Saksa välisminister: NATO on elus

Saksamaa välisminister Heiko Maas teatas teisipäeval, et NATO on elus, ning rõhutas, et on oluline julgeolekuhuve mitte lõhestada.

Maasi sõnu võib tõlgendada järjekordse kommentaarina Prantsusmaa presidendi Emmanule Macroni hiljutisele kommentaarile väljaandes Economist, kus ta märkis, et NATO on praegu - eelkõige USA-st ja Türgist tulenevate erimeelsuste tõttu - "ajusurmas", vahendas Reuters.

"Võib põhjendatult öelda, et NATO on elus," lausus Maas ja lisas, et NATO on ka tuleviku julgeoleku jaoks võtmetähtsusega ning et NATO vajab edasi arendamist.

"See, mida me oleme praegu läbi tegemas, on NATO ajusurm," ütles Macron novembri alguses ajakirjale Economist, millest avaldati inglisekeelsed ülestähendused. "USA ja tema NATO liitlaste vahel puudub igasugune koordinatsioon strateegiliste otsuste langetamisel. Olematu."

Pariis ja Berliin esitasid hiljutisel NATO välisministrite kohtumisel ettepanekud NATO reformimiseks.

Saksamaa eitas esmaspäeval ka teateid, et liidukantsler Angela Merkel ja Macron pidasid 10.novembril õhtusöögil maha sõnasõja seoses Macroni NATO-teemalise sõnavõtuga.