"Me avaldasime reklaami oma Euroopa Liidu kodanikest jälgijatele, kuid kogemata unustasime välistada (auditooriumist, kes reklaami näevad - toim.) Eesti residendid," kirjutas ALDE kommunikatsioonijuht Didrik de Schaetzen Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile (ERJK), mis ALDE-t juhtunud kohta aru päris. Schaetzeni sõnul olid erakondade nimekirjade esinumbrite reklaamid, sealhulgas ka Reformierakonna esikandidaadi Ansipi ja Keskerakonna esinumbri Toomi reklaamid nähtavad mõne tunni vältel.

"Me märkasime viga ja kustutasime postitused viivitamatult, kuid kahjuks olid need siiski lühikese aja kestel internetis nähtavad," tõdes Schaetzen, kes tegutses ka 26. mai Euroopa Parlamendi valimiste ALDE kampaaniajuhina.

ALDE kulutas Keskerakonna reklaamile 11,33 ja Reformierakonna reklaamile 10,95 eurot, lisas ta. Vastavalt lisatud dokumendile jõudis Ansipi reklaam Facebookis 1540 inimeseni ja Toomi reklaam 1166 inimeseni.

Ansipi ja Toomi Facebooki-reklaamide aruanne. Autor/allikas: ALDE

"Reklaam oli inimlik eksimus, mille me parandasime nii kiiresti, kui saime. See oli tehtud ilma ALDE liikmesparteide esinumbrite teadmiseta, sealhulgas ka ilma Eesti erakondade teadmata," rõhutas Schaetzen oma kirjas

ERJK küsis oktoobris ALDE-lt tõendit selle kohta, et nemad tasusid Ansipi ja Toomi valimisreklaami kulud Facebookis. "Soovime oma kirjaga ühest küljest teavitada ALDE-t, et selliselt rahastatud reklaamid ei ole Eesti seadustega kooskõlas ja teiseks küsime neilt täpsustavaid dokumente nende reklaamide eest tasumise kohta," ütles ERJK esimees Liisa Oviir ERR-ile. ERJK selgitas oma kirjas ALDE-le, et Eesti seaduste kohaselt ei ole poliitilistel erakondadel lubatud vastu võtta annetusi juriidilistelt isikutelt.

"Meie eesmärk ei ole kedagi kiusata, vaid kontrollida poliitikute rahastamise vastavust seadustele," kinnitas Oviir.

Toom ja Ansip sattusid ERJK huviorbiiti, kuna ALDE Facebooki kontol oli sponsoreeritud üleskutse nende valimiseks europarlamenti. Keskerakond ja Reformierakond mõlemad kuuluvad ALDE-sse. ERJK nõudis mõlemalt arve tasumist, mille aga nad tagasi lükkasid, kinnitades, et ei ole seda reklaami ei tellinud ega ka selle eest maksnud.

Oviiri sõnul saab ta olukorrast inimlikult aru, aga rõhutas, et ERJK peab oma tegevuses lähtuma seadustest ning seepärast tuleb selle juhtumi menetlus lõpule viia. ERJK soovib veel enne aasta lõppu oma otsuse teha, ütles Oviir.