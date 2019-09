Eurosaadik Yana Toom keeldub tasumast 11,33 eurot, mis ERJK hinnangul oli keelatud annetus. Toom vastas sarnaselt sama etteheite saanud Andrus Ansipile, et ta polnud reklaami tellija ega teadnud selle ilmumisest, mistõttu pole ta enda sõnul vastu võtnud ka keelatud annetust.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) kirjutas nii Toomile kui ka Ansipile saadetud järelepärimises, et komisionile laekus info nende valimisreklaami kohta, milleks oli üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontolt sponsoreeritud üleskutse Toomi ja Ansipi valimiseks europarlamenti. Reklaami kuvatõmmiselt paistab, et selle eest on tasunud ALDE.

Toom kirjutas oma vastuses, et ta mitte ainult ei tellinud seda reklaami, vaid ei olnud ka sellest reklaamist teadlik. Toomi sõnul pöördus ta pärast ERJK järelepärimist ALDE kommunikatsiooniosakonda, mille juht vastas, et nimetatud reklaam oli nende initsiatiiv ning seda ei pidanud näidatama Eestis, kus seda oleks võimalik klassifitseerida kui valimisreklaami.

"Inimliku eksituse või tehnilise vea tõttu levis see reklaam ka Eestis paar tundi ning ALDE on Keskerakonna (st minu nime ja fotoga reklaami) eest tasunud 11,33 eurot. Seejuures ei teavitanud ALDE mind ega Keskerakonda reklaami avaldamisest enne ega pärast selle avaldamist," kirjutas Toom.

Eurosaadik lisas oma sõnade kinnituseks kirjavahetuse enda ja ALDE kommunikatsioonijuhi vahel.

"Kuna ei mina ega Keskerakond pole seda reklaami tellinud, siis ma ka ei maksa seda arvet," kinnitas Toom.

Eurosaadik lisab, et teda ärritab ERJK järelepärimine, sest see näitab, kui lihtsalt on ühte poliitikut ette võtta ja nõuda temalt tegemata vigade parandamist.

"Kui praegusel kujul on tegemist puhtal kujul ALDE eksimusega, siis kujutame ette olukorda, kui keegi teeb midagi sellist pahatahtlikult: avaldab konkurendi eest ja tema nimel reklaame. Kasutangi juhust ja küsin teilt, kuidas selgitab ERJK sellisel puhul süüdlase välja," esitas Toom ERJK-le vastupäringu.

Ka Toomiga sarnase päringu ERJK-lt saanud Andrus Ansip teatas, et ta ei ole valimisreklaami tellinud ega vastu võtnud keelatud annetust, mistõttu keeldub ta tasumast 10,95 eurot kellele iganes.