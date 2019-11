Madise soovitab solvajad ja ähvardajad kohtusse kaevata

"Minu soovitus inimestele - kui teil jaksu on, andke see anonüümne ähvardaja, solvaja kohtusse ja taotlege hüvitist," rääkis Madise reedel Kuku-raadio saates "Nädala tegija". Madise viitas, et varasemalt on teada mitmeid juhtumeid, kus anonüümsete rünnakute alla sattunud inimesed on saanud solvajatelt kohtu abil kompensatsiooni, kuna enamus anonüümsete kommentaaride tegijaid on võimalik kindlaks teha. Kui levib teadmine, et ka anonüümselt tehtud solvangu eest võib karistada saada, siis sellel võib olla preventiivne mõju, lisas ta.

Madise soovitus järgnes Kuku ajakirjaniku Ulla Läntsi küsimusele Kaja Kallast ja teisi avalikus elus aktiivseid naisi tabanud ähvarduste kohta, mille suhtes politsei otsustas menetlust mitte alustada. Õiguskantsler tõdes, et politsei tegutsb vastavalt seadustele, kuid seadusi saab muuta parlament. "Küsimus on ainult, kas karmimad seadused lahendavad probleemi, elu näitab, et sageli mitte," lisas ta.

Lähtudes Madise viitest parlamendi õigustele, küsis Länts sel nädalal siseminister Mart Helme (EKRE) sõnade kohta, kus Helme nimetas suurt osa riigikogust ajusurmas olevaks. "Kahjuks on nii, et kui keegi teeb otsa lahti ja hakkab jämedalt käituma, siis see võib julgustada ka teisi nii tegema. Praegu on praktiliselt kõigi erakondadega seotud inimesi, kes on käitunud halvasti, rääkinud inetult. See levib ja latt tuleb alla väga kiiresti," tõdes ta. "See mõjutab meid kõiki, kandub edasi koolidesse, sellele, kuidas suhtume teenindajatega," rääkis Madise.