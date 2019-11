Prefekt veebis ähvardaja profiilist: keskealine vanematega koos elav inimene, kelle elu eesmärk on roppuseid kirjutada

Veebikonstaabel Maarja Punab tõdes saates, et inimesed kasutavad internetis teiste solvamiseks või ka ähvardamiseks üha õudsemaid väljendeid. Tema hinnangul võib olla see seotud sellega, et internetis on üha rohkem täiskasvanud inimesi ning neil on ilmselt laiem sõnavara kui noortel inimestel.

Põhja prefekt Kristian Jaani kirjeldas saates internetis ähvardusi ja solvanguid kirjutavaid inimesi.

"Mul on ka profiil olemas nendele inimestele. Me oleme näinud neid inimesi, kes selliseid kirju kirjutavad. See on inimene, kes üldjuhul on tugevas keskeas, elab oma vanematega jätkuvalt koos, istub pimedas magamistoas, krõpsupakk on kõrval, ja trükib kogu aeg arvutisse mingisuguseid roppuseid, rämedusi, solvamisi ja mõned ka ähvardusi. Ja see ongi tema elu eesmärk, tal ei ole mitte midagi muud teha, tal on nii palju vaba aega. Sellised on inimesed, kellega me päris tihti tõepoolest puutume kokku," selgitas Jaani.

"Osadele mõjub see, kui me nendega vestleme, räägime, osade juures me käime mitu korda. Nii kurb kui see ka ei ole, sellest on saanud natuke uus normaalsus meie ühiskonnas, aga seda ei tohi mitte kuidagi aktsepteerida," lisas prefekt.

