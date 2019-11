Jaapani ja Lõuna-Korea plaanivad riigipeade tippkohtumist

Jaapani ja Lõuna-Korea välisminister leppisid kokku, et korraldavad detsembris riigijuhtide tippkohtumise, milleks annab aluse Souli viimasel minutil tehtud otsus siiski pikendada sõjalise luure lepet Jaapaniga.

Tokyo ning Souli suhteid on viimasel ajal räsinud taas kõne alla võetud Jaapani koloniaalvõim Korea poolsaarel läinud sajandi esimesel poolel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaks riiki on tõsises kaubandussõjas ja päevakorral oli oht, et Soul ei pikenda Jaapaniga sõlmitud sõjalise luureinfo jagamise lepet, mille olemasolust on huvitatud ka USA.

Leppe kehtivusaeg sai läbi reedel ning Lõuna-Korea otsustas seda viimasel hetkel siiski pikendada.