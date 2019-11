Lõuna-Korea ei loobu luureleppest Jaapaniga

Lõuna-Korea teatas reedel Jaapani valitsusele, et loobub varasemast otsusest lõpetada luureandmete jagamise lepe Tokyoga. Souli ähvardus luureandmete jagamine lõpetada on osa viimasel ajal kahe riigi vahel puhkenud tülist kaubanduse ja Teise maailmasõja pärandi teemal.

Lõuna-Korea otsustest teatasid varem erinevad väljaanded oma allikatele viidates ning hiljem kinnitas seda ka Jaapani peaminister Shinzo Abe, vahendas Reuters.

Abe sõnul langetas Soul strateegilise otsuse. "Ma rõhutasin nii Jaapani ja Lõuna-Korea koostööt kui ka Jaapani, Lõuna-Korea ning USA koostöö olulisust," märkis ta.

Leppe uuendamise või siis lõppemise tähtaeg on laupäeval ning reedel saabus G20 kohtumise raames Jaapanisse ka Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha.

Jaapani ja Lõuna-Korea tüli lahendamiseks on tükk aega survet avaldanud ka Washington. USA on muuhulgas olnud mures, et kahe liitlase omavahelise luureleppe lõpp õõnestaks püüdlusi Põhja-Koreast tulenevale ohule vastu astuda.