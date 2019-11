Riigikohus ei menetle Scania kaebust Tallinna gaasibusside hankes

Vastavalt riigihankele ostab ettevõte 100 uut surugaasil töötavat linnaliinibussi võimalusega soetada veel lisaks 100 bussi, teatas TLT.

Esimeste uute gaasibusside täpne Tallinnasse jõudmise aeg selgub lepingu sõlmimise järel, kuid eeldatavalt sõidavad esimesed uued gaasibussid Tallinnas tuleva aasta sügisel.

"Mul on hea meel, et bussihange on saanud lõpplahenduse ja ettevõtte uus suund keskkonnasõbraliku ühistranspordi arendamisele hakkab linnaelanikele silmaganähtavat vormi võtma," ütles TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf pressiteate vahendusel.

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul paraneb uute bussidega oluliselt ka ettevõtte efektiivsus. "Arvutuste järgi suudame esimese 100 bussi puhul kütuse- ja ülalpidamise kuludelt säästa ligi 1,5 miljonit eurot aastas. Samas on lähiaastatel plaan soetada kokku 350 kaasaegset gaasibussi ning asuda ette valmistama ka elektribusside kasutamist Tallinna ühistranspordis," rääkis ta.

Boroditši sõnul on eesmärk asendada aastaks 2025 kõik ettevõtte diiselbussid väiksema ökoloogilise jalajäljega gaasi- või elektribussidega.

Solaris Bus & Coach esitas gaasibusside riigihankele 26,96 miljoni euro suuruse pakkumuse. Scania Eesti pakkumus oli aga 28,62 miljonit eurot. Kuid Scania pakkumus tunnistati riigihanke tingimustele mittevastavaks, sest see ei vastanud garantii perioodi ja tingimuste osas riigihanke alusdokumentidele.

Scania Eesti vaidlustas seejärel hanke tulemused. Viimati otsustas ringkonnakohus oktoobrikuu lõpus rahuldada TLT ja Solarise apellatsioonikaebuse, misjärel läks Scania vaidlusega edasi riigikohtusse, kus seda menetlusse ei võetud.

TLT bussipargis on kokku 529 bussi, millega teenindatakse pealinnas 72 bussiliini. Koos trammi- ja trolliliinidega teenindab ettevõtte aastas rohkem kui 140 miljonit sõitjat.