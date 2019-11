Eelmisel nädalal saadeti Kaja Kallasele ähvardused, milles lubati ta hävitada. Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ütles Delfile, et kuna ähvarduse saatnud mehed ei viibi praegustel andmetel Eestis ning puudub alus arvata ähvarduse reaalset täideviimist, otsustati kriminaalmenetlust mitte alustada.

"Sellest hoolimata soovime nende inimestega jätkuvalt vestelda, et sõnumi motiivid selgeks teha," lisas Saarniit.

"Oleme kogunud infot avalikest allikatest ja enda andmebaasidest, suhelnud erinevate inimestega, kontrollinud mitmeid aadresse ning võtnud ühendust erinevate e-maili aadresside ja telefoninumbritega," selgitas Saarniit.

Nende tegevustega tuvastas politsei, et ähvardamiseks kasutatud varikonto taga võivad olla kolm inimest. "Meie eesmärgiks on nende inimestega kontakti saada, kuid veel pole see õnnestunud," lisas Saarniit.

Kaja Kallase ähvardaja on varemgi pääsenud kriminaalmenetlusest. 18. märtsil saadeti sama sotsiaalmeediakonto alt ähvardav sõnum ajakirjanik Vilja Kiislerile. Nagu ka Kallas, pöördus Kiisler kolleegide soovitusel peale ähvardust politsei poole.