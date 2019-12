Kohtla-Nõmme mõistatuslike surmade põhjuseks olid terviserikked

"Tänaseks on kohtuarstlike ekspertiisidega kindlaks tehtud, et Kohtla-Nõmme kolme mehe surmapõhjuseks on olnud erinevad terviserikked. Ekspertiis ei tuvastanud, et meeste surmapõhjus oli alkoholimürgistus," teatas reedel ERRile prokuratuuri avalike suhete osakonna pressinõunik Jelena Filippova.

Politsei leidis novembrikuus Kohtla-Nõmmelt lühikese aja jooksul kolme mehe vägivallatunnusteta surnukeha. Sügise tänava eramust leiti 48- ja 56-aastase mehe laip vastavalt 16. ja 18. novembril, 25. novembril leiti Männiku tänava korterist 45-aastase mehe laip.

Alustatud on kriminaalmenetlust ning asjaolusid arvestades palus prokuratuur teha eksperiise kiirkorras. Ringkonnaprokurör Liina Pikma lootis vastused saada juba detsembrikuu esimesel nädalal, kuid lõpuks saabusid ekspertiisi vastused alles siis, kui esimesest kahest surmajuhtumist oli möödas juba rohkem kui kuu aega.