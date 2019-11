Sotsioloogide on juba pikemat aega hoiatanud, et Venemaa noorte kasvav valmisolek välismaale kolida võib hakata kahjustama Vene majandust, kuid Kreml on need väited tagasi lükanud ja rõhutanud, et põhjust muretsemiseks pole. Venemaa noorte soov välismaale elama asuda on järjekindlalt tõusnud alates 2014. aasta Ukraina kriisist ja Krimmi annekteerimisest, kirjutab Moscow Times.

Levada keskuse arvamusküsitluse kohaselt soovib 18-24 aasta vanustest venemaalastest välismaale kolida 53 protsenti. Viie kuu taguse ajaga võrreldes on see näitaja kasvanud 16 protsendipunkti ning tegemist on kõrgeima tasemega pärast 2009. aastat.

"Noored inimesed ei võta riigi pakutud arengumudelit tõsiselt. Samal ajal pole ka nende elu veel niivõrd paigas kui vanematel põlvkondadel," selgitas väljaandele Bell Levada keskuse sotsioloog Stepan Gontšarov.

"Nende fookuses on ülemaailmne infoväli ning nad viibivad tõenäolisemalt piirideüleses keele- ja kultuuriruumis, " lisas ta.

Venemaalased, kellel on vanust 25 kuni 39 eluaastat, on samuti vanusegrupp, kus soov emigreeruda on Levada teatel suhteliselt kõrge - 30 protsenti.

Kui kõik vanusegrupid kokku võtta on emigreerumissoov 21 protsendil venemaalastest. Tegemist on kõrgeima näitajaga pärast 2013. aastat, mil välismaale kolida soovis 22 protsenti Venemaa elanikest.

Arvamusküsitluses osalenud inimeste jaoks tulenes emigreerumissoov põhjustest nagu mure laste tuleviku pärast, Venemaa majanduslik olukord, Venemaa poliitiline olukord ja soov saada välismaal paremat arstiabi.

President Vladimir Putini reiting oli kõrgem nende inimeste seas, kes eelistasid emigreerumisele kodumaale jäämist.