Fotod ja videod: Moskva meeleavaldused läbi sotsiaalmeedia prisma

Moskva meeleavaldused on algselt tingitud sellest, et valimiskomisjon jättis septembris toimuvatele linnaduuma valimistele registreerimata umbes 30 opositsiooni esindavat kandidaati väites, et nende kandidaatide toetusallkirjad on võltsitud.

Järgnenud protestide ajal on peetud kinni sadu inimesi, kellest osa on ka juba kohtu alla antud ja keda ähvardab "massirahutuste korraldamise" eest kuni 15 aastat vangistust, ning OVD-Info andmetel ületas laupäeval kinnipeetute arv juba tuhandet. Venemaa tuntuim opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi kannab hetkel registreerimata meeleavalduse asjus järjekordset 30-päevast vanglakaristust ning laupäeval peeti kinni ka tema aatekaaslane Ljubov Sobol.

Laupäeval teatas Venemaa uurimiskomitee, et Navalnõi korruptsioonivastase fondi vastu alustati rahapesujuurdlust.

Opositsioon kinnitab, et kavatseb tänavatele tulla ka tuleval nädalavahetusel ning seda ka teistes Venemaa paikades. Moskva linnalt pole neil plaanis enam luba küsida, kuid teiste linnade puhul on kavas seda teha, selgitas opositsioonipoliitik Leonid Volkov.

Opositsioon on rõhutanud, et Venemaa põhiseadus lubab avalikku protestimist. Linnavõimud aga rõhutavad, et aja ja koha asjus on vaja siiski nende luba. 10. ja 11. on Moskva linn meeleavalduseks loa andnud, kuid lubatud koht asub kesklinnast kaugel.

Võimud on põhjendanud jõulisi meetodeid esiteks sellega, et protestiaktsioonideks polnud linnavõimude poolt luba antud, ning teiseks väitega, justkui oleks meeleavaldajad paistnud silma vägivallatsemisega. Samas on sündmuskohal filmitud videotelt näha, kuidas nn jalutamismiitingust osa võtnuid peetakse vägagi agressiivsete võtetega ning sageli saavad võimuesindajate raevu tunda ka inimesed, kellel pole protestidega midagi pistmist. Mõnel juhul viis märulipolitsei ära ka inimesi, kes on hetk varem telekaamerate ees võimude tegevust hoopis õigustanud.

Kuigi president Vladimir Putin ja Kreml pole Moskva meeleavaldusi otsesõnu veel kommenteerinud, on Venemaa võimuesindajad korranud varasemat retoorikat, mille kohaselt olevat protestilaine välismaalt, eriti USA poolt õhutatud.

Venemaa opositsioon ja Kremli-kriitikud on viimaste päevade sündmused võtnud sotsiaalmeedias vastu endale omase sarkasmiga:

Venemaa pealinna keskel peetakse kinni mees, kelle käes on Venemaa lipp.

In central #Moscow, #Russia, a man was detained for flying the official Russian flag: pic.twitter.com/lAeGjO5NZs — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) August 3, 2019

"Lõpuks näidati "Lukede järve"."

Lugu sellest, kuidas meesterahvas selgitas kaaskodanikele, et politseinikud teevad vaid oma tööd ja kaitsevad inimesi vägivalla eest, ja viidi siis peagi ka ise rahvuskaartlaste poolt minema.

Самый короткий и грустный рассказ Эрнеста Хемингуэя pic.twitter.com/bomJmz08j6 — Двач (@ru2ch) August 3, 2019

"Moskva kuulus metroo mitte ainult ei vii sind minutite jooksul igasse vajalikku sihtpunkti, vaid teenistujad kannavad su pärast jaamast väljumist sihtkohta."

Moscow's renown subway system now not only transports you anywhere in the city in mere minutes, but staff also carry you to your destination, when leaving the station! pic.twitter.com/T82TG7KFUc — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019

"Kõige hirmsam opositsioon - isegi lähedale minna on hirmus."

Самая страшная оппозиция - даже подойти страшно pic.twitter.com/dDkjI4rf2g — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) August 3, 2019

"Mina olen vastu", "Mina olen poolt", "Mul on kama".

Moskva valimiskast.

Venemaa opositsiooniaktivist peetakse pärast ühe karistuse kandmist kohe uuesti kinni.

Задержание Константина Янкаускаса. Видео: Дарья Качалина pic.twitter.com/8nubyjZQPG — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 3, 2019

Vladimir Žirinovski juhitud Liberaaldemokraatliku Partei poliitik õigustas intervjuus võimude tegevust ning rõhutas, et korrakaitsjad tegutsevad leebelt... kuni ta lõpuks ka ise ära viidi.

Moskvalane selgitas, et kohalikud valimised on talle isiklik küsimus, sest ta andis allkirja Ljubov Soboli kandidatuuri toetuseks ja nägi siis televiisorist, kuidas tema allkiri valimiskomisjoni poolt kehtetuks kuulutati.

This is Ilya Bogdanov, 46. He says: "Moscow election is a personal issue because I signed for Lyubov Sobol and then saw on TV my own signature marked as invalid by the electoral commission". He is an insurance broker and knows how to sign documents properly. pic.twitter.com/qXJxYS0JOQ — Leonid Ragozin (@leonidragozin) August 4, 2019

Ühtse Venemaa parteipiletiga naine kurdab, et soovis vaid ületada tänavat. Hiljem selgitas ta meediale, et tahab juhtunu tõttu võimuparteist välja astuda.

Кажется, у нас тут задержание дня.



"Я член "Единой России", в чём мы виноваты? Мы домой хотели идти!"



Онлайн происходящего в Москве: https://t.co/9eOp2tbg4F pic.twitter.com/vUrKdcyFrA — Илья Варламов (@varlamov) August 3, 2019

Россия в одной фотографии pic.twitter.com/1S1EG3OvZ8 — Ad lux tenebrae (@svartvind) August 4, 2019

Посмотрите как росгвардейцы, "наши сыновья"(с), выполняют свою работу. Задержанная женщина обращается к ним: "вы что, я же ваша мать!" pic.twitter.com/jLsiENrcP8 — Ann (@IfSoAnn) August 3, 2019

Hetk, mil politsei viis kaasa Moskva kesklinnas jalutanud turisti, kellele pereliikmed meeleheitlikult järele jooksid.

На Пушкинской площади Росгвардия по ошибке задержала иностранного туриста с семьей – мужчину уводят, за ним бегут плачущая жена с ребёнком.



Так глубоко познать Россию вы не планировали, понимаем, извините. pic.twitter.com/YVx2zVymfh — baza (@bazabazon) August 3, 2019

Laia kõlapinda saanud video jalgratturi kinnipidamisest.

Особенно дружелюбна Москва к велосипедистам. pic.twitter.com/VDHIKEW1Jn — Гурьянов Сергей (@Segozavr) August 3, 2019

"Kui pidada kinni kõik jalgratturid, pole jalgrattateid vaja."

@varlamov если задерживать всех велосипедистов, то велодорожки будут не нужны pic.twitter.com/lZEZMnDwyo — гений современности (@Russell__Moore) August 3, 2019

Mõnikord valiti lihtsalt välja keegi, keda kinni võtta.

По Трубной площади ОМОН ходит цепочкам и ищет, кого бы задержать. Схватили парня, который просто стоял в сторонкеhttps://t.co/UMvChICiw3 pic.twitter.com/VtGMryL5ep — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

Intervjuu.

@currenttimetv journalist Timur Olevskiy, interviewing one of the protesters during today's rally in Moscow... https://t.co/xXpLqxGKnJ — RFE/RL Pressroom (@RFERLPress) August 3, 2019

Ilmselt kõige laiemalt levinud videolõik laupäevastest sündmustest. Rahva seas tuntud ka kui "Mees, kes oma tööd armastab".

This Moscow riot cop did not skip leg day today. pic.twitter.com/vfcGw33hKr — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 3, 2019