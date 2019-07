Navalnõi: ma ei tea, kas mind mürgitati, aga tean, et riiki juhivad lollid

Navalnõi avaldus ilmus tema veebilehel.

"Minu neljas arestipäev. Söön samu asju, mida teisedki. Tingimused on samad, mis ülejäänud viiel kambris olijal. Veelgi enam - sama kamber ja sama nari, kus ma kaks nädalat tagasi 10 päeva veetsin," meenutas Navalnõi. "See on minu üheksas või kümnes arest. Kogu selle aja jooksul olen käinud arsti juures vaid ühel korral, kui ma olin end külmetanud ja mul oli kõrge palavik. Mul on kaasas oma voodipesu. Vangikotist, mis mul on alati valmis pakitud. Seal on ka seep, hambapasta ja muu selline. Seda kõike kasutasin ka kaks nädalat tagasi."

"Jalutamise ajal märkab mu kambrikaaslane, et mu kael on punane. See on laupäeva lõuna ajal. Igal pool on miitingud, kuulen raadiost katkendlikke uudiseid ning tunnen kadedust."

"Tunni aja pärast tunnen, et mu laup ja nahk silmade ümber põlevad. Ebamugavus, kuid selline kerge, mitte selline, et peaks arsti juurde minema, küll läheb üle. Kambris peeglit ei ole, ainult peegeldav lint kraanikausi kohal. Midagi selle pealt näha ei ole. Kambrikaaslased ütlevad, et mu laup on punane."

"Öösel ärkan üles, sest nägu, kõrvad ja kael põlevad ning kipitavad. Kas teil oli lapsepõlves hetki, mil ronisite katusele, katsusite klaasvilla ning pärast, kui te nägu või muud kehaosa puudutasite, siis torkis veel pikka aega? No vot, mina tundsin, et pea on klaasvilla sisse keeratud. Uinuda ei saanud, rabelesin ainult."

"Ausalt öeldes, meenutades [Vladimir] Kara-Murzad ja [Pjotr] Verzilovit, tekkis mõte: äkki nad mürgitasid ka mind? Seetõttu üritasin pikali olla ja analüüsida, kas mul tekib raskusi hingamisega ja kas tuleb koheselt nõuda kiirabi kutsumist."

"Hommikul tõusin püsti ja kui kambrikaaslane mind nägi, tegi ta suured silmad ja ütles, et ma pean kiiremas korras arsti juurde saama. Kohale saabunud velsker vaatas mind sarnasel ilmel ning kutsus kiirabi," märkis Navalnõi ja lisas, et kui ta end lõpuks ka ise peeglist vaadata sai, oli teiste reaktsioon mõistetav - nägu täiesti paistes, silmalaud lauatennise palli suurused jne.

"Kiirabiarstid ütlesid kohe, et tuleb haiglasse viia. Juba kinnipidamisasutuses süstiti mulle suprastiini ja prednisolooni." Hiljem sai ta prednisolooni isegi tilgutist. Lõuna ajaks oli Navalnõi sõnul allergiline reaktsioon järele andnud ning ta nägi enda arvates välja nagu inimene, kes on kaks kuud järjest alkoholi joonud.

Navalnõi rõhutas, et tal ei ole kunagi varem mingisugust allergiat olnud.

"No vot ongi mul kontaktdermatiit. Puutusin midagi, ilmselt kas pesuseepi või muud kosmeetikat ning algas ootamatu äge allergiline reaktsioon," kirjutas poliitik. "Aga kosmeetikat, kas teate, pole siin kambris eriti palju. Järelikult seep. Ma siin kirjutan selles samas kambris praegu, kus ma taas suurepäraselt pesen käsi selle seebiga. Hullem mul ei hakka."

"Mis ma siis sellest asjast arvan? Või formuleerigem see otse: kas ma arvan, et mind võidi mürgitada?"

"Selle, et mind oleksid mürgitanud kohalikud mendid, ma välistan - nad olid minu välimusest ja minuga toimuvast rohkem šokeeritud kui ma ise. Siin on igal pool kaamerad, me oleme nende salvestused ametlikult välja nõudnud. Vaja on neid hetki, kui meid kõiki viidi jalutama või kui viidi telefoniga rääkima. Kui sellel ajal sisenesid kambrisse mingid inimesed, muutub mürgitamise versioon väga märkimisväärseks," selgitas Navalnõi.

"Kui mitte, siis kerkib esile versioon unikaalsest meditsiinilisest juhtumist. Kunagi võib-olla nimetatakse see "Navalnõi ühekordseks ägedaks allergiliseks reaktsiooniks"."

"Ning edasi kerkib veel üks ilmselge küsimus. Kas nad on täiesti idioodid, et mürgitada mind kohas, kus kahtlustus tabab ainult neid endid?"

"Hea küsimus ning see tuleb lisada ritta koos järgmiste küsimustega:

* kas nad on tõesti nii lollid, et mürgitada Kara-Murzad?

* kas nad on tõesti nii lollid, et mürgitada Kara-Murzad teist korda?

* kas nad on tõesti nii lollid, et mürgitada Verzilovit?

* kas nad on tõesti nii lollid, et Skripali mürgitamise operatsiooni planeerimist ja teostamist viivad läbi sellised jobud, kelle üle naerab kogu maailm?

* kas nad on tõesti nii lollid, et Moskva FSB haru juhid käsivad tuttavatel mentidel sokutada narkootikume tuntud ajakirjanikule?

* kas nad on tõesti nii lollid, et ei lase valimistele kõiki sõltumatuid kandidaate, sealhulgas kõige mõõdukamaid?

* kas nad on tõesti nii lollid, et keelavad ära protestiaktsioone ja peavad seal kinni 1400 inimest?"

"Praegu saan ma veendunult kinnitada vaid üht: Venemaal on võimul reaalselt üsna lollid ja rumalad tüübid. Teile tundub, et nende tegevusest tuleb otsida mingit salajast mõtet või ratsionaalset tera. Aga tegelikult on nad lihtsalt lollid, pahatahtlikud ja rahast seestunud."

Mürgitamise versiooni käis juba pühapäeval välja Navalnõi arst Anastassia Vassiljeva, kes ravis opositsioonipoliitikut 2017. aastal, kui ründaja oli visanud Navalnõid briljantrohelist värvi kemikaaliga, mis tegi Navalnõi ühest silmast ajutiselt pimedaks. Vassiljeva sõnul ei tehtud pühapäeval vanglast haiglasse viidud Navalnõile kõiki vajalikke teste, mis võimaldaksid selgitada välja ootamatu allergilise reaktsiooni põhjuse. Navalnõi toetajad soovivad nüüd sõltumatut kohtumeditsiinilist ekspertiisi.

Navalnõi peeti kinni 24. juulil, kui ta oli läinud hommikul tervisejooku tegema. Ta võeti sanktsioneerimata meeleavalduse korraldamise eest vahi alla ning kohus mõistis talle selle eest 30 päeva pikkuse aresti. Samal põhjusel on Navalnõi kinnipidamisasutuses viibinud ka varem.

Pühapäeval viidi Navalnõi kinnipidamisasutusest haiglasse. Esmaspäeval kirjutas haigla ta taas välja ja ta viidi tagasi vanglasse. Väidetavalt tabas meest raske allergiline reaktsioon ning tema enda arst ja advokaat kahtlustavad, et Kremlile korduvalt väljakutse esitanud poliitikut on mürgitatud mingi tundmatu ainega.

Navalnõi kinnipidamine langeb ajale, mil Moskvas on toimunud viimaste aastate tõsisemad meeleavaldused, mis on algselt tingitud sellest, et valimiskomisjon jättis kohalikeks valimisteks registreerimata umbes 30 opositsiooni esindavat kandidaati väites, et nende kandidaatide toetusallkirjad on võltsitud.