Juhtumit on esile toonud need opositsiooni toetajad, kelle sõnul on võimud reageerinud rahumeelsetele protestiaktsioonidele põhjendamatult vägivaldselt. Samuti on juhtumiga seoses räägitud ka sellest, keda märulipolitsei ja rahvuskaartlaste hulka üldse palgatakse ehk hoogu said juurde spekulatsioonid, mille kohaselt on rahvuskaardi ridades rohkelt pätistunud vägivallatsejaid, keda isegi tavalised Moskva politseinikud põlastavad, vahendavad Meduza, Mediazona ja Moscow Times.

Мент бьет кулаком в живот девушке. pic.twitter.com/vhHZUix8UV — Ян Кателевский (@ya_YANson) August 10, 2019

Sotsiaalmeedias kulutulena levinud videoklipp on filmitud laupäeval ning kujutab seda, kuidas kaks märulipolitseinikku lohistavad 26-aastast Daria Sosnovskajat politseibussi. Sosnovskaja on valuvõtte tõttu rabelemas ja soovib võtta oma maha kukkunud prille. Ühel hetkel lööb üks korrakaitsjatest naist rusikaga kohtu. Hiljem naist bussi surudes lööb märulipolitseinik teda veel pea piirkonda.

Statistikuna töötav Sosnovskaja oli üks 200 inimesest, kes sellel sanktsioneerimata meeleavaldusel Hiinalinna piirkonnas laupäeval kinni peeti. Varasemal sanktsioneeritud meeleavaldusel osales umbes 60 000 inimest. Sosnovskaja selgitas hiljem vabadusse pääsedes, et tema oli osalenud sanktsioneeritud meeleavaldusel, kuid teda hakati politseibussi lohistama siis, kui ta oli kurtnud politseile ühe invaliidist mehe kinnipidamise pärast.

Sosnovskaja suhtes on võimud alustanud väärteomenetlust, mis puudutab avaliku kogunemise reeglite rikkumist. Selle eest võib teda karistada 20 000 rubla suuruse rahatrahvi või 40 tunni üldkasuliku tööga.

Sosnovskaja on omakorda esitanud kinnipidamise asjaolude kohta kaebuse ning praeguseks on ka Moskva politseis alustatud sisejuurdlust. Samuti on arstid tal diagnoosinud - ilmselt teisest löögist tingitud - peapõrutuse.

Võimud, kes on varasemad süüdistused liigses jõu kasutamises tagasi lükanud, on olnud eelpool mainitud intsidendi asjus üsna kidakeelsed.

Inimõigusjurist Pavel Tšikov pani seetõttu välja ka 100 000 rubla suuruse vaevatasu neile, kes annavad teada eelpool mainitud märulipolitseiniku isiku. Veebiväljaanne Baza on juba ühe mehe nimeliselt välja toonud, kuid Moskva politsei väitel see korrakaitsja intsidendist osa ei võtnud.

Moskva meeleavaldused on algselt tingitud sellest, et valimiskomisjon jättis septembris toimuvatele linnaduuma valimistele registreerimata umbes 30 opositsiooni esindavat kandidaati väites, et nende kandidaatide toetusallkirjad on võltsitud.

Järgnenud protestide ajal on peetud kinni sadu inimesi, kellest osa on ka juba kohtu alla antud ja keda ähvardab "massirahutuste korraldamise" eest kuni 15 aastat vangistust.

Venemaa tuntuim opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi kannab hetkel registreerimata meeleavalduse asjus järjekordset 30-päevast vanglakaristust ning vahepeal on korduvalt kinni peetud ka tema aatekaaslane Ljubov Sobol. Navalnõi korruptsioonivastase fondi vastu alustasid võimud just meeleavalduste ajal väidetavat rahapesu puudutavat juurdlust.

Opositsiooniaktivistid on teatanud, et 17. augustil on plaanis juba uued meeleavaldused. Viimaste nädalate meeleavalduste näol on olnud tegu suuremate protestiaktsioonidega Moskvas pärast 2012. aastat.